Remo dá vexame no Baenão e perde para o Atlético Goianiense por 1 a 0. Diminuem chances do acesso à elite do futebol.

O Clube do Remo voltou a encontrar com o Fenômeno Azul em casa, o Estádio Evandro Almeida, o Baenão, no sábado de ontem, 20, agora, encarando o Atlético Goianiense em jogo que valeu pela 27ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O encontro, entretanto, se transformou em uma noite de terror, haja vista que o Leão tentou se impor como dono da casa, porém, sofreu um gol do adversário logo aos 12 minutos do primeiro tempo. A partir daí, não conseguiu mais se aplumar no gramado.

Com o resultado trágico, o Clube do Remo cai para o 7º lugar na tabela e poderá descer até o 10º a depender dos próximos jogos ainda nesta rodada. Está com apenas39 pontos. O Dragão respira com mais alívio e cola no Leão Azul do Baenão com 38 pontos.

Na próxima quarta-feira, o Remo tentará se reabilitar em jogo contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira.

PRESSÃO

Com o resultado dessa noite, aumenta a pressão torcida e diretoria azulina contra o plantel e o técnico português António de Oliveira, que saíram vaiado pela torcida que comprou ingressos e lotou o Baenão para ver o time do coração reinaugurando a casa.

O JOGO

Decorriam 12 minutos quando o placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ foi aberto com um gol de Guilherme Romão, pegando rebote da bola na trave após finalização de Lelê: 1 a 0.

A partir daí, os azulinos tiveram de correr atrás do prejuízo. Houve vários lances em que o Remo teve a oportunidade de empatar, inclusive com Pedro Rocha, artilheiro da competição, no entanto, as jogadas foram infrutíferas.

Na volta para o segundo turno, António de Oliveira ainda promoveu a entrada do grego Tachtsidis no lugar de Janderson, mas nada resolveu.

Assim, o Remo segue vencendo ou empatando fora de casa, mas encontrando dificuldades em vencer quando o jogo acontece em Belém.

