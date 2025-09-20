sábado, setembro 20, 2025
Saída do governo atrapalha plano eleitoral de Sabino

Segundo informações de Pedro Venceslau, no Agora CNN, o ministro busca emplacar aliada na pasta após pressão do União Brasil para deixar governo, em meio aos preparativos para a COP30, evento que seria vitrine para projeto eleitoral

Da CNN

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que pretende permanecer no cargo de ministro do Turismo nos próximos dias, apesar da pressão do União Brasil para que filiados deixem o governo federal. A saída forçada do ministério impacta diretamente seus planos eleitorais, considerando especialmente a proximidade da COP30. A informação é de Pedro Venceslau, no Agora CNN.

O desligamento de Sabino do cargo ministerial ocorre em um momento delicado, já que ele era peça central na organização da COP30, evento internacional de grande relevância que acontecerá em Belém. O ministro vinha conduzindo articulações importantes, incluindo negociações relacionadas à rede hoteleira para o evento.

Impacto nos planos eleitorais

Sabino tinha a expectativa de disputar uma vaga no Senado pelo Pará, projeto que seria favorecido pela visibilidade proporcionada pela COP30. A estratégia incluía uma candidatura alinhada com Lula, buscando fortalecer sua posição política no estado.

Antes de sua saída definitiva, Sabino ainda participará da Assembleia Geral da ONU como integrante da comitiva brasileira. Como última tentativa de manter influência no ministério, articula para que Ana Clara Machado, sua aliada próxima, assuma a pasta. No entanto, a decisão final sobre a sucessão continua em aberto, com possibilidade de que o cargo seja destinado a representantes de outras legendas, como PSD, MDB ou Republicanos.

O ministro foi o único membro do União Brasil diretamente afetado pela determinação do partido de deixar o governo, já que a maioria das indicações da legenda para cargos federais contempla pessoas sem filiação partidária. Inicialmente, o desembarque da Federação União Brasil-PP estava previsto para o final do mês, mas foi antecipado após denúncias envolvendo a direção do partido.

Foto: Reprodução

