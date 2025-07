Repórter é enviado para cobrir acidente e descobre que vítima fatal era seu irmão

Uma tragédia abalou o jornalista e radialista Rafael Barbosa, da Rádio Amizade FM, no interior do Ceará. Na manhã de terça-feira (1º), ele foi designado para cobrir um acidente de trânsito com vítima fatal na BR-222, no km 133, em Lagoinha, distrito de Itapajé, e descobriu que a vítima era o próprio irmão.

Durante o deslocamento até o local, Rafael recebeu informações preliminares que indicavam a possibilidade de envolvimento de um familiar. A confirmação veio de forma dolorosa: ao chegar à cena do acidente, o repórter reconheceu o irmão, já sem vida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima tinha 38 anos e conduzia uma motocicleta que colidiu de frente com um caminhão. O impacto foi tão forte que o homem morreu antes da chegada do socorro médico. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

O caso gerou grande comoção na região e entre colegas de profissão, que prestaram solidariedade ao jornalista nas redes sociais.

Imagem: Reprodução