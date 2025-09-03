quarta-feira, setembro 3, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Prefeitura investe na segurança pública com novas motocicletas à GMB

A Prefeitura de Belém, por meio do prefeito Igor Normando, entregou 18 novas motocicletas aos agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) e oficializou mais um investimento da gestão municipal na garantia da segurança pública. A cerimônia de entrega foi realizada na tarde da terça-feira, 2, no Palácio Antônio Lemos, em Belém (PA).

As novas viaturas integram a frota utilizada pelos agentes da GMB em ações de patrulhamento e rondas preventivas. A iniciativa amplia a capacidade de resposta da corporação, garante maior presença nas ruas e oferece mais agilidade em situações de emergência e no deslocamento dos agentes por áreas de difícil acesso.

“Essa entrega representa um passo importante dentro do programa Belém em Ordem, que estamos estruturando com muito empenho. A cidade precisa recuperar o senso de civilidade e de respeito às regras e, para isso, é fundamental equipar bem a nossa Guarda Municipal. As motocicletas reforçam a capacidade de atuação dos nossos agentes nas ruas, especialmente em áreas de difícil acesso. É com a união de forças que vamos transformar Belém numa cidade mais segura e organizada para todos”, afirmou o prefeito.

O titular da Segbel, Luciano de Oliveira, ressaltou que o reforço na frota vai otimizar o trabalho dos agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) e melhorar os serviços prestados à população. “Essas motos vêm para somar à estrutura da Guarda Municipal, garantindo mais agilidade no patrulhamento, principalmente em áreas de acesso mais restrito, e oferecendo melhores condições de trabalho aos nossos agentes”, disse.

A aquisição dos veículos é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), e do governo federal, por meio da Secretaria de Segurança Pública. Emendas parlamentares viabilizadas pela deputada federal Renilce Nicodemos se somam a essa entrega.

Esse é um avanço expressivo da atual gestão em promover estratégias de mobilidade e segurança urbana da capital paraense.

Fonte e imagem: Agência Belém

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Saiba como foi o 1º dia do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus
Próximo artigo
Retiradas 120 toneladas de lixo e entulho da Terra Firme em apenas um dia

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,281FansLike
3,608FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315