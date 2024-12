Riscos e perigos: Equatorial orienta a população com dicas segurança para evitar curtos-circuitos em residências

Distribuidora ressalta a importância de cuidados e manutenções regulares nas instalações elétricas por profissionais habilitados

A Equatorial Pará reforça a importância de cuidados com as instalações elétricas internas para que riscos e perigos, como curtos-circuitos, sejam evitados. A distribuidora orienta que os consumidores tenham atenção ao utilizar eletrodomésticos, fios e aparelhos, pois, de maneira inadequada, podem causar acidentes e até mesmo incêndios. Para prevenir esses problemas, a empresa recomenda a realização de manutenções elétricas internas somente com profissionais qualificados.

Elton Lucena, executivo de Segurança da Equatorial Pará, comenta alguns cuidados para que acidentes com a rede elétrica dentro de casa não ocorram.

“Manter as instalações elétricas em boas condições é essencial para evitar acidentes. Fios expostos e tomadas com mau contato são sinais de alerta. Além disso, nunca sobrecarregue a rede elétrica com muitos aparelhos ligados em uma mesma tomada, pois isso aumenta o risco de superaquecimento”, orienta Elton Lucena

É importante que o cliente identifique um curto-circuito o quanto antes para que reparos possam ser realizados. Entre os principais sinais de um curto-circuito estão: cheiro de queimado em aparelhos, tomadas e fusíveis queimados, interrupção da energia em um ou mais cômodos sem motivo aparente, além do disjuntor que costuma desarmar constantemente nessas situações.

O executivo de Segurança da Equatorial Pará também destaca outras dicas aos consumidores para evitar o curto-circuito. Confira: