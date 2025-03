Rodrigo Santana é demitido do comando técnico do Clube do Remo

O técnico de futebol Rodrigo Santana não aguentou a pressão por mais uma eliminação do Clube do Remo de uma competição nacional. Ele foi dispensado das funções pela diretoria azulina na noite de ontem, quarta-feira, 12. A demissão acontece no momento em que o Leão se prepara para encarar, no dia 5 de abril, a Ferroviária, na estreia do clube no Campeonato Brasileiro da Série B, para a qual, o time ascendeu por obra e graça de Rodrigo Santana.

A demissão ocorreu por causa da segunda eliminação do Remo da Copa do Brasil na segunda fase. O time paraense deixou de faturar, pela derrota diante do Criciúma, de Santa Catarina, anteontem, terça-feira, 11, R$ 1.315,250,00, ao passo que seus dois maiores adversários, a Tuna Luso Brasileira e o Paysandu, seguem na competição.

Antes, o Remo, também sob o comando de Rodrigo Santana, havia sido eliminado precocemente da Copa Verde.

A diretoria remista ainda não informou quem vai ocupar a vaga deixada por Rodrigo Santana, mas o foco são os treinamentos visando a estreia na Segundona e o final do imbróglio que paralisou o Campeonato Paraense, no qual o Clube do Remo foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva por participar de partidas com jogadores irregulares. O Leão perdeu seis pontos, ficou com 11 pontos na tabela e caiu para a terceira colocação. O Remo e outras agremiações de futebol punidas pelo TJD recorreram da decisão.

