Paysandu cede empate com o São Raimundo em 2 a 2, no Estádio Canarinho, em Boa Vista

O Paysandu encarou o São Raimundo, de Roraima, na noite desta quarta-feira, 12, no Estádio Canarinho, em Boa Vista, jogo válido pelas semifinais da Copa Verde. No finalzinho da partida, o clube paraense acabou cedendo a um empate e terminou com um jogador a menos. Resultado final, 2 a 2. Agora, o resultado final ficará para a próxima semana, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão.

O JOGO

O Paysandu chegou ao gramado do Canarinho com pinta de pentacampeão. O Clube é o maior detentor de títulos da Copa Verde. E começou a ganhar a partida. Fez dois a zero na casa do adversário, mas, no segundo tempo, voltou apático, inofensivo, perdeu um jogador e, logo aos primeiros instantes, levou o primeiro gol. No final, já nos acréscimos – o jogo foi até os 53 minutos -, acabou cedendo ao empate.

Assim, só se saberá quem vai para a final, se o Paysandu ou o Mundico, após o jogo que acontecerá semana que vem, no Mangueirão, em Belém, jogo que terá a cobertura da Super Rádio Marajoara com a equipe dos titulares do esporte.

