Rota de Cascavel a Guarulhos é retomada pela Voepass

A Voepass já opera normalmente a rota de avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 09. A própria companhia confirmou a informação à CNN, e plataformas de rastreio de voos registram decolagem e pouso entre Cascavel (PR) a Guarulhos (SP).

De acordo com o FlightAware e o FlightRadar24, a companhia trafegou no trajeto na segunda-feira, 12, num voo que durou das 12h19 às 14h01. Foi escalado para a rota um ATR 72-600, de matrícula PR-PDZ. A frota da empresa tem somente aeronaves da ATR, fabricante franco-italiana.

Não foi possível apurar se o voo da segunda-feira se tratou de uma operação comercial comum. Ao pesquisar por bilhetes operados pela companhia na página da Latam, que comercializa suas passagens por parceria de codeshare, só há disponibilidade para voos a partir de sábado, 17.

O avião que caiu em Vinhedo era um ATR 72-500. A queda da aeronave deixou 62 mortos.

O ATR 72-600 compartilha dos mesmo fundamentos do ATR 72-500, mas traz, segundo a fabricante, mais conforto, incluindo mais espaço tanto para passageiros quanto bagagem, além de “recursos adicionais”.

A aeronave escalada foi produzida em Toulouse, na França, e tem 11 anos. O ATR faz parte da frota da Voepass desde novembro de 2022. Primeiro foi adquirida pela LIAT (2013) e depois pertenceu à Dubai Aerospace Enterprise (2021).

