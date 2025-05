Saque do abono salarial é liberado para nascidos em maio e junho: veja como receber

A partir desta quinta-feira (15), trabalhadores com carteira assinada nascidos em maio e junho já podem sacar o abono salarial do PIS/Pasep, referente ao ano-base 2023. A liberação segue o calendário do governo e beneficia quem recebeu até dois salários mínimos por mês e trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base.

A Caixa Econômica Federal liberará mais de R$ 4,5 bilhões neste mês. No total, cerca de 25,8 milhões de brasileiros têm direito ao benefício em 2025, somando R$ 30,7 bilhões. O PIS é pago pela Caixa para trabalhadores da iniciativa privada, e o Pasep, pelo Banco do Brasil, para servidores públicos, militares e empregados de estatais.

O valor varia de R$ 126,50 a R$ 1.518, proporcional aos meses trabalhados em 2023. O pagamento será feito até 15 de agosto, seguindo o mês de nascimento, e pode ser consultado pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br.

Quem tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil recebe o valor direto na conta. Para os demais, o saque pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem ou nos canais presenciais, como lotéricas e agências. Quem não possui conta nos bancos pode sacar via Portal Gov.br, desde que tenha conta de nível prata ou ouro.

Atenção: o abono salarial é diferente das cotas do antigo Fundo PIS/Pasep, que seguem outro cronograma de retirada.