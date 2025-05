Stella do Cärmo retorna a Belém com show imersivo no Espaço Apoena

A cantora paraense Stella do Cärmo faz um show especial neste domingo (18), às 20h, no Espaço Cultural Apoena, em Belém. O espetáculo celebra o lançamento do clipe Meu Chamado e marca o reencontro da artista com o público da sua terra natal. Os ingressos custam R$ 15.

Radicada em Brasília, Stella propõe uma imersão musical nas sonoridades afroindígenas da Amazônia. O repertório inclui carimbós, sambas, pontos e canções autorais, formando um mosaico sonoro que conecta espiritualidade, ancestralidade e identidade amazônida.

Gravado entre Belém e a Ilha do Marajó, o clipe de Meu Chamado traduz em imagens a força simbólica da cultura amazônica. No palco, a artista promete um espetáculo sensorial e afetivo. “Voltar aos palcos em Belém é como reencontrar um pedaço de mim mesma”, afirma Stella.

Serviço:

Data: Domingo, 18 de maio

Hora: 20h

Local: Espaço Cultural Apoena (Av. Senador Lemos, 2310 – Marco, Belém)

Ingresso: R$ 15

Insulina garantida: Prefeitura de Belém reforça abastecimento para diabéticos

Após anos de dificuldade no fornecimento de insulina para pacientes do SUS, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), adotou medidas emergenciais para regularizar a entrega do medicamento essencial. O reabastecimento já foi normalizado no Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (CEMO), com destaque para as insulinas análogas de ação rápida e prolongada.

Desde março, a responsabilidade pela distribuição para pacientes com diabetes tipo 1 passou para o Governo do Estado, por determinação judicial. Já os usuários com diabetes tipo 2 continuam recebendo o medicamento normalmente na rede municipal. Para isso, é necessário estar cadastrado no Programa Hiperdia, disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Além da reorganização logística, a gestão municipal intensificou o diálogo com representantes da sociedade civil, como a Associação de Diabéticos do Estado do Pará (ADEPA), e com o Ministério Público Federal (MPF), visando garantir o atendimento contínuo e humanizado.

Serviço rápido:

Tipo 1: Medicação deve ser retirada nas UDMEs da Sespa.

Tipo 2: Atendimento mantido no CEMO e UBSs.

Programa Hiperdia: Cadastro obrigatório nas UBSs para recebimento dos insumos.

