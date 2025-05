Jaderson deixa UTI e inicia reabilitação após concussão em clássico Re-Pa

O volante Jaderson, do Clube do Remo, apresentou evolução significativa após a concussão cerebral sofrida durante o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense contra o Paysandu. Uma semana após o trauma, o atleta deixou a UTI e foi transferido para a Unidade de Internação do Hospital Porto Dias, em Belém.

Segundo novo boletim médico divulgado pelo Leão Azul, os exames apontam reabsorção dos hematomas intracranianos, com estabilidade hemodinâmica e preservação da consciência.

O jogador já iniciou o processo de reabilitação motora, etapa essencial para a recuperação da força, equilíbrio e coordenação. Jaderson está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que inclui fisioterapeutas e, se necessário, terapeutas ocupacionais, com foco na plena recuperação funcional.

