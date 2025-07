Seap abre 49 vagas em novo processo seletivo com salários de até R$ 5,6 mil; veja como se inscrever

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap) está com inscrições abertas para o 2º Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 2025, oferecendo 49 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 5.639,00 com gratificações e auxílio-alimentação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site dgp.seap.pa.gov.br/sisp até 23h59 do dia 4 de agosto de 2025.

Onde são as vagas?

As oportunidades são distribuídas entre os municípios de: Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Izabel, Redenção, São Félix do Xingu, Marabá, Santarém, Breves, Abaetetuba, Cametá e Vitória do Xingu.

Segundo a Seap, parte das vagas preenche cargos que não foram ocupados no PSS anterior, realizado em abril, além de substituir contratos encerrados.

Destaques do edital

8 vagas serão custeadas com recursos da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) para atuação em Escritórios Sociais de Belém e Marabá, com foco na reintegração de pessoas egressas do sistema prisional.

6 vagas serão custeadas via Termo de Execução Descentralizada (TED) com a Secretaria de Saúde (Sespa), no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP).

Salários e benefícios

✅ Nível Fundamental:

R$ 1.320,00 (salário base)

R$ 1.320,00 (Gratificação de Risco de Vida)

R$ 1.500,00 (Auxílio-alimentação)

Total: R$ 4.140,00

✅ Nível Médio e Técnico:

R$ 1.320,00 (salário base)

R$ 1.320,00 (Gratificação de Risco de Vida)

R$ 100,00 (Abono Salarial)

R$ 1.500,00 (Auxílio-alimentação)

Total: R$ 4.240,00

✅ Nível Superior:

R$ 1.724,64 (salário base)

R$ 1.724,64 (Gratificação de Risco de Vida)

R$ 689,86 (Gratificação de Escolaridade)

R$ 1.500,00 (Auxílio-alimentação)

Total: R$ 5.639,14

Cargos disponíveis

Nível Superior:

Analista em Gestão Penitenciária (diversas áreas como Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Medicina com Psiquiatria)

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Analista em Gestão Pública (Administração, Contabilidade)

Analista em Gestão de Meio Ambiente e Infraestrutura

Analista em Gestão de Agropecuária

Nível Médio e Técnico:

Técnico em Enfermagem

Assistente Administrativo

Assistente de Agropecuária

Assistente de Informática

Nível Fundamental (completo e incompleto):

Motorista

Auxiliar Operacional

Auxiliar de Serviços de Agropecuária

📌 Atenção: Para mais detalhes, como requisitos por cargo, carga horária e distribuição por cidade, o edital completo está disponível no site oficial da Seap.

Imagem: Agência Pará