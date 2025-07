Motociclista morre em colisão com carro na BR-316, em Santa Izabel do Pará

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (31), por volta das 6h, na altura do km 43 da rodovia BR-316, no município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. A colisão resultou na morte de um motociclista de 30 anos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi uma colisão transversal entre uma motocicleta e um carro de passeio. O condutor da moto, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu no local devido à gravidade dos ferimentos.

Equipes da PRF estiveram no local para controlar o tráfego e acompanhar os trâmites legais. A Polícia Científica do Pará foi acionada para realizar a remoção do corpo e os primeiros levantamentos periciais.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas.

O caso levanta novamente alertas sobre a necessidade de maior atenção e segurança no trânsito, especialmente em trechos urbanos e rodoviários com fluxo intenso de veículos e motociclistas.

Imagem: Reprodução