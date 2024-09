Sefa apreende 3.500 lâmpadas de led em Dom Eliseu

Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), no município de Dom Eliseu, nordeste paraense, apreendeu 3.500 unidades de lâmpadas de led de vários tipos, avaliadas em R$ 2.670.938,23. A mercadoria saiu de Itajaí (SC) com destino a Belém. A ação foi realizada na segunda-feira, 09, por servidores lotados na Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga.

“Operação conjunta de fiscalização pela equipe da Sefa no Itinga e a equipe itinerante de Belém apreendeu um caminhão baú transportando milhares de lâmpadas led, de vários tipos. Os servidores desconfiaram da veracidade das informações contidas nas documentações fiscais, que informavam a operação como remessa de ativo para uso fora do estado. Com as análises feitas descobrimos que a mercadoria seria para uso e consumo, não havendo posterior retorno à sua origem. Além disso, a empresa destinatária estava como baixada no cadastro estadual, ou seja, não pode comercializar nem emitir documento fiscal”, explicou o coordenador do Itinga, Gustavo Bozola.

Foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 913.460,87.

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação