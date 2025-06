Avanço em Belém: quadra H da nova Tamandaré tem tapumes retirados

Com 78% dos serviços concluídos, o Parque Linear é uma das obras estruturais essenciais para a Conferência Mundial sobre Mudança do Clima, que acontecerá em Belém em novembro.

A população de Belém agora pode ver de perto mais um trecho da Nova Tamandaré. O Governo do Pará removeu os tapumes da Quadra H, localizada entre as travessas São Pedro e São Francisco. Com 78% dos serviços executados, o Parque Linear é uma das intervenções estruturais para a COP 30, a Conferência Mundial sobre Mudança do Clima, que acontecerá na capital paraense em novembro.

Detalhes da Quadra H e Sustentabilidade

A Quadra H da Nova Tamandaré tem cerca de 130 metros de extensão e foi projetada com paisagismo, área de contemplação, estruturas para estacionar bicicletas, quatro mesas e 19 bancos de madeira, além de lixeiras, ciclovia e calçadas acessíveis. O espaço também recebeu urbanização e nova pavimentação asfáltica.

“Os serviços da Nova Tamandaré avançam em ritmo acelerado, gerando mais de 400 empregos diretos. A população da nossa capital está acompanhando, cada vez mais de perto, a evolução desse espaço que está sendo transformado com saneamento, urbanização e recuperação de todo o canal”, afirmou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Árvores estão sendo plantadas na Quadra H, que também contará com espaços verdes que funcionam como “esponjas”, absorvendo parte da água da chuva antes que ela escoe para o sistema de drenagem, o que ajuda a reduzir o risco de alagamentos. Ao longo das nove quadras, o Parque Linear receberá um total de 78 novas árvores.

Avanços no Saneamento e Urbanização

A Nova Tamandaré está recebendo importantes obras de saneamento para garantir a coleta adequada do esgoto sanitário dos imóveis no entorno do canal do bairro da Campina. Esses serviços já atingiram 37% de execução.

O saneamento da Bacia da Tamandaré é uma iniciativa do Governo do Pará, executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O trabalho inclui a instalação de rede coletora de esgoto, assentamento de poços de visita, execução de ramais domiciliares, demolição e recomposição de pavimento asfáltico. Além disso, está sendo construída uma Estação de Tratamento de Esgoto, uma Estação Elevatória de Esgoto e uma Estação Elevatória de Águas Pluviais.

A obra da Nova Tamandaré se estende por aproximadamente 1,4 quilômetros e prevê 2,5 quilômetros de pavimentação asfáltica, recuperação do canal, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo e urbanização. O trecho também recebeu cinco novas comportas para controlar o fluxo das marés.

O Governo do Pará está investindo para melhorar a mobilidade, o lazer e a urbanização em Belém. O projeto busca integrar o canal à cidade, resgatando a importância da Avenida Tamandaré para a população, e inclui a construção de espaços de convivência como quiosques, áreas contemplativas e para eventos, ciclovias, playground, espaço pet e academia ao ar livre. As intervenções abrangem ainda a urbanização da Praça Onze de Junho e a construção da Praça do Terminal, que se conectará ao Novo Terminal Hidroviário da Tamandaré, que também está em construção.