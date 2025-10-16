quinta-feira, outubro 16, 2025
Helder Barbalho apresenta “COP das Soluções” e propõe novo ciclo econômico e ambiental para a Amazônia

O governador do Pará, Helder Barbalho, assumiu papel protagonista no debate climático ao apresentar o conceito de “COP das Soluções” durante o evento CNN Talks COP30, em Brasília. Segundo ele, o Pará chega à Conferência das Nações Unidas sobre o Clima com exemplos práticos  não meras promessas  de como unir desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

Barbalho destacou que o Estado já conta com 98% das obras estruturantes concluídas, fruto de investimentos da ordem de R$ 5 bilhões em cerca de 18 meses.  Ele afirmou que Belém está pronta para promover a COP30 com exemplos de modernização urbana sustentável.

Entre os projetos entregues ou em fase final estão:

Duplicação do aeroporto

Sistema de BRT Metropolitano

Ponte de 600 metros ligando áreas estratégicas da cidade

A maior estação de tratamento de esgoto da história de Belém

13 km de canais drenados e urbanizados

Parques lineares que organizam a expansão urbana em torno dos rios

Para Barbalho, esse conjunto de ações demonstra que é possível “conciliar produtividade e integridade ambiental”.

Parte central da proposta defendida pelo governador é a transição para uma economia verde baseada na floresta viva  ou seja: transformar conhecimento ancestral, biodiversidade e inovação em valor sustentável.

Ele citou duas iniciativas de destaque:

1. Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia

Inaugurado em Belém, é descrito como “o único complexo do mundo dedicado à bioeconomia”.  Hospeda laboratórios, incubadoras, maquinário industrial e startups focadas em transformar insumos da floresta em biotecnologia, cosméticos, alimentos, entre outros.

2. Concessão de restauração florestal

Estado pioneiro no Brasil nesse tipo de concessão, que combina o restauro de áreas degradadas com geração de renda e emprego.

O governador defendeu que cadeias como cacau e açaí já são exemplos de como florestas degradadas podem dar lugar a polos produtivos sustentáveis.

Além disso, ele mencionou políticas de pecuária de baixas emissões, com rastreabilidade individual do animal, e manejo intensificado para elevar a produtividade sem expansão da fronteira agrícola.

Barbalho reforçou que a COP30 será a primeira conferência do clima sediada em uma floresta tropical, e que o Pará pretende usar essa visibilidade para apresentar soluções concretas ao mundo.  Ele destacou que o Estado chega à conferência com resultados tangíveis em mitigação, restauração e inovação produtiva.

 “A COP das Soluções começa em Belém, mas o impacto será global”, disse o governador.

Imagem: Agência Pará

