PARÁ

Semas realiza leilão de madeira apreendida neste sábado em Belém

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) realiza neste sábado (6), a partir das 9h, um leilão presencial de 46 lotes de madeira serrada de ipê  em formato de tábuas e decking  que totalizam cerca de 194,880 m³. Os itens, provenientes de apreensões em ações de fiscalização ambiental e de doações voluntárias, serão vendidos no galpão da Semas, localizado na Avenida Doutor Freitas, nº 278, bairro Sacramenta, em Belém.

Todo o valor arrecadado será revertido para o fortalecimento das políticas públicas ambientais do Estado, especialmente para a compra de novos equipamentos voltados ao combate de crimes ambientais. A secretária adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias da Semas, Lília Reis, ressaltou que o leilão é uma iniciativa transparente que garante a destinação adequada dos materiais apreendidos, transformando-os em investimentos concretos para a sociedade.

Vale lembrar que, na sexta-feira (5), até as 16h, também ocorreu o leilão de 42 motores de rabeta, no mesmo local, reforçando a continuidade das ações da Semas para garantir eficiência e transparência nesse processo.

Para participar, os interessados devem possuir inscrição no CPF ou CNPJ junto ao Ministério da Fazenda, licença ambiental vigente e cadastro ativo no Ceprof (Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais). Os pagamentos devem ocorrer à vista, via Documento de Arrecadação Estadual (DAE), em até dois dias úteis após a arrematação.

O edital completo, com informações detalhadas sobre os lotes e as condições de participação, está disponível no site oficial da Semas.

Imagem: Agência Pará

