Empresário é executado na frente das filhas em Castanhal

Um crime brutal chocou Castanhal, no nordeste paraense, na manhã desta sexta-feira (5). O empresário Estevão Neves Pinto, de 41 anos, dono de uma loja de peças para motocicletas, foi executado com um tiro na cabeça no momento em que deixava suas filhas na Escola São José, uma das mais tradicionais da cidade. O crime aconteceu por volta das 7h58 na Travessa Quintino Bocaiúva, no centro da cidade.

Câmeras de segurança registraram toda a ação: Estevão saía do carro com as crianças quando o garupa de uma motocicleta vermelha desceu armada, se aproximou e atirou em sua cabeça. As filhas, de aproximadamente entre 5 e 10 anos, ficaram em choque ao presenciar a cena. Após o disparo, os assassinos fugiram na moto em direção à BR-316, com destino ao bairro Jaderlândia.

Nem dinheiro nem objetos foram levados o que leva a polícia a crer que se trata de uma execução planejada, e não de um latrocínio. Equipes da Polícia Militar isolaram o local, e a Polícia Civil por meio da Divisão de Homicídios de Castanhal iniciou as investigações para identificar e localizar os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Imagem: Reprodução internet