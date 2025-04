Serviço – Governo do Pará presta todas as informações acerca dos concursos da PM e Bombeiros

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Polícia Militar (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA) realizou, ontem, quarta-feira, 09, uma coletiva de imprensa para apresentar os detalhes do processo, dos prazos legais e do plano de formação referentes à primeira etapa de convocação dos aprovados nos maiores concursos públicos da PMPA e CBMPA, divulgado na última sexta-feira (04). Durante a coletiva, os gestores do Sistema Estadual de Segurança Pública reforçaram que os certames seguem todas as exigências legais, com o compromisso de transparência e celeridade por parte do Governo do Pará. O resultado final definitivo foi publicado no dia 31 de março de 2025, no Diário Oficial do Estado (DOE), e a convocação para a admissão, matrícula e incorporação dos aprovados ocorreu no dia 4 de abril, evidenciando o comprometimento do Estado com os candidatos que se dedicaram ao certame.

Ualame Machado, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, enfatizou que o Governo do Pará sempre teve a segurança pública como prioridade, o que garante a contínua redução da criminalidade desde 2019, e agora os primeiros três meses do ano como os melhores da linha histórica desde 2010.

“Nós enfatizamos, também, que os maiores concursos na segurança pública e na história do Pará foram realizados nessa gestão, e ainda, com todos os aprovados convocados conforme o edital. Portanto, dentro dessa premissa, afirmamos a vocês, que os concursos do CMBPA e PMPA totalizam mais de 6 mil vagas e precisamos formar esses agentes com responsabilidade, com cada vez mais capacitação para que possam proteger a nossa sociedade. Portanto, conforme o edital, o certame tem validade de dois anos e o nosso compromisso é de que, ainda nessa gestão, todos os aprovados iniciem a formação, e desde que são convocados para iniciar na academia eles já têm vínculos permanentes com a corporação por mais de 35 anos. Para isso, vamos garantir uma formação continuada, com qualidade e o número de vagas totalmente cumpridos dentro da validade do concurso como cumprimos com todos os outros certames”, afirmou Ualame Machado.

As admissões nos Cursos de Formação estão condicionadas à necessidade de serviço e à disponibilidade orçamentário-financeira do Governo do Estado do Pará, durante o prazo de validade do concurso. Dessa forma, os aprovados serão chamados de forma gradual, conforme a necessidade e a capacidade de formação, sempre dentro do período de vigência do certame.

Nesse primeiro momento, foram convocados 1.100 candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar do Pará, sendo 1.000 para o cargo de Praça e 100 para o cargo de Oficial. O comandante-geral da Polícia Militar, Cel PM Dilson Júnior, destacou que esta é somente a primeira etapa de convocação dos aprovados, e novas chamadas ocorrerão conforme o planejamento institucional.

“O Estado se compromete a cumprir integralmente o edital previsto ao longo desses dois anos a partir da homologação do concurso que foi feita no dia 31 de março desse ano. Então, nesses próximos dois anos, o Estado vai chamar todos os aprovados. No caso da PM, mais de 3.800 alunos soldados e mais de 300 oficiais. Então, temos o maior concurso da história reforçando os investimentos e compromisso do governo do Estado com a área de segurança pública e com a polícia militar. Já agora, no dia 2 de junho, inicia a formação com a aula inaugural lá no Mangueirinho. E a gente fica muito feliz de ver esse aumento do efetivo que vai nos permitir continuar reduzindo a criminalidade violenta, como a gente tem reduzido desde janeiro de 2019”, afirmou Cel PM Dilson Junior.

O Estado possui capacidade para formar cerca de 1.500 profissionais, entre bombeiros e policiais militares, em diversos polos distribuídos pelo Pará, garantindo uma formação técnica de qualidade, alinhada às necessidades das corporações e da população.

Para o coronel BM Jaime Benjó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Militar, este foi o maior concurso de Bombeiros do Brasil, o que reforça os avanços que a corporação teve nessa gestão.

“É muito importante o que estamos vivenciando nessa gestão do governo do estado, tendo investimentos e destaque. Agora, nós tivemos um concurso para quase 2 mil militares, sendo o maior concurso da história da corporação nos seus quase 143 anos. E além disso, é também o maior concurso dos Corpos de Bombeiros do Brasil. Portanto, no dia 2 de junho nós teremos a entrada de 485 novos bombeiros militares, sendo 455 praças e 30 oficiais para a formação que dobra o efetivo visando exatamente o melhor serviço de proteção e defesa civil”, afirmou.

Em 2020 e 2022, o Governo do Pará realizou concursos da PMPA e CBMPA, respectivamente, nomeando mais de 3.500 militares. A ampliação do efetivo visa fortalecer o combate à criminalidade e melhorar o atendimento de ocorrências em todo o Estado. É importante ressaltar que, os concursos da PMPA e CBMPA foram os maiores já realizados na história das Corporações e representam um avanço significativo para a Segurança Pública do estado do Pará.

