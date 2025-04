Papão perde chances de gol e encerra jogo de ida da final da Copa Verde em 0 a 0 com o Goiás

O Paysandu começou na noite desta quarta-feira, 09, a primeira partida da final do que pode vir a ser a última Copa Verde. Foi o jogo de ida, disputado entre o Papão da Curuzu, que quer ser o pentacampeão, e o Goiás, que busca o bicampeonato da competição. Foi um jogo sem graça em função das chances desperdiçadas de gol ao menos por quatro vezes no primeiro tempo. No final, os bicolores foram só pressão, mas já era tarde demais. Resultado final, 0 a 0. A disputa será mesmo em Goiânia e, em caso de empate, o tira-teima vai acontecer na cobrança de penalidades.

A disputa final acontecerá no próximo dia 23, em Goiânia.

Debaixo de forte chuva, que castiga a capital paraense desde a tarde de hoje, Papão e Goiás se encararam de igual para igual. O Goiás veio disposto a faturar, fez um bom primeiro tempo, mas os donos da casa conseguiram dar a volta por cima para afirmar quem manda na casa. Entretanto, as jogadas não deram certo, não houve finalização.

Para a equipe dos Titulares do Esporte, o Goiás não apresentou nada durante o jogo. O Paysandu foi sempre superior em campo, no entanto, esta superioridade não se converteu em gol. Agora é esperar o jogo da final.

Da Redação/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu