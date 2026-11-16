Diretor da ANM destaca potencial de crescimento da atividade, defende modernização dos processos e aponta importância da proximidade das jazidas com os centros urbanos

Embora nem sempre receba a mesma atenção de outros segmentos da mineração, o setor de agregados minerais tem papel fundamental na infraestrutura e no desenvolvimento econômico do Brasil. Areia, brita, cascalho e outros materiais utilizados na construção civil estão presentes em praticamente todas as grandes obras, desde a construção de moradias até rodovias, pontes, portos, aeroportos e equipamentos urbanos.

A importância dessa atividade está entre os principais assuntos do 1º Congresso Brasileiro de Agregados, que começa nesta segunda-feira, 16 e prossegue até quarta-feira, 18, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), na capital paulista. O encontro é promovido pela Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para Construção (ANEPAC) e reúne representantes do poder público, empresários, especialistas, pesquisadores e fornecedores de tecnologia.

Na abertura do evento, o diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, chamou atenção para a presença dos agregados minerais no cotidiano da população e sua contribuição para o crescimento das cidades.

“Os agregados minerais raramente ocupam as manchetes, mas estão presentes em praticamente tudo o que construímos. São essenciais à infraestrutura, ao desenvolvimento das cidades e ao crescimento do país”, destacou.

Consumo brasileiro ainda tem espaço para crescer

Um dos dados apresentados pelo diretor da ANM ajuda a dimensionar o mercado nacional. Segundo ele, o Brasil registra consumo aproximado de 3,5 toneladas de agregados por habitante ao ano, enquanto na Europa esse indicador chega a cerca de seis toneladas.

A diferença evidencia, na avaliação de Mendonça Gomes Júnior, o potencial de expansão da atividade no país, especialmente diante das necessidades de investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento básico e habitação.

O dirigente também ressaltou uma característica importante desse mercado: os agregados minerais, diferentemente de outros produtos da mineração, geralmente não percorrem grandes distâncias entre o local de extração e o consumidor.

Por isso, a localização das jazidas próximas aos centros urbanos é considerada estratégica. Essa condição contribui para reduzir custos de transporte, melhorar a eficiência logística, aumentar a competitividade e diminuir impactos associados ao deslocamento dos materiais.

Desburocratização com responsabilidade ambiental

Outro ponto enfatizado pelo representante da ANM foi a necessidade de modernizar os procedimentos administrativos relacionados à atividade mineral.

Para ele, o setor precisa de processos mais ágeis, previsíveis e eficientes, sem comprometer a fiscalização, a segurança jurídica e o cumprimento das exigências ambientais.

“Precisamos avançar na modernização e na desburocratização do setor, com segurança jurídica e responsabilidade. Simplificar não é afrouxar. É tornar os processos mais eficientes, sem abrir mão do rigor técnico e da responsabilidade ambiental”, afirmou.

A questão envolve desafios importantes para os produtores, entre eles o acesso às reservas minerais, o licenciamento, o planejamento territorial e a convivência entre as áreas de extração e a expansão das cidades.

A própria ANM estabelece diferentes modalidades de aproveitamento dos recursos minerais. Para materiais destinados à construção civil, como areia, cascalho e rochas britadas, existe o regime de registro de licença, previsto na legislação mineral, observadas as condições legais e ambientais aplicáveis.

Congresso discute o futuro da mineração de agregados

A realização do primeiro congresso nacional dedicado exclusivamente ao segmento representa um marco para a cadeia produtiva brasileira. A programação contempla debates sobre ordenamento territorial, licenciamento ambiental, segurança jurídica, tecnologias de lavra e beneficiamento, logística, infraestrutura e aplicação de inteligência artificial na mineração.

O encontro também conta com a participação de especialistas internacionais, incluindo representantes da China, Espanha, Canadá e outros países, com o objetivo de compartilhar experiências e apresentar soluções que possam contribuir para o desenvolvimento da atividade no Brasil.

Ao registrar sua participação na abertura, José Fernando de Mendonça Gomes Júnior agradeceu o convite de Paulo Skaf, presidente da FIESP; Carlos Eduardo Auricchio, presidente do Conselho da ANEPAC; e Victor Bicca, presidente-executivo da entidade.

O diretor também destacou o trabalho do gerente da ANM em São Paulo, Marcus Vinícius, e de sua equipe, pelo apoio e pela atuação regional.

Com três dias de programação, o congresso pretende ampliar a integração entre empresas, entidades representativas, autoridades e especialistas, colocando em evidência um segmento que, embora muitas vezes passe despercebido, é indispensável para a construção da infraestrutura brasileira.

Serviço:

Evento: 1º Congresso Brasileiro de Agregados

1º Congresso Brasileiro de Agregados Data: 16 a 18 de novembro de 2026

16 a 18 de novembro de 2026 Local: FIESP – Avenida Paulista, 1313, São Paulo (SP).

FIESP – Avenida Paulista, 1313, São Paulo (SP). Realização: ANEPAC.

ANEPAC. Informações: Site oficial do Congresso.

Por Pedro Medina, especial para o portal do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ