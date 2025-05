Novo site da Equatorial Pará traz mais segurança e inovação

Mudanças trazem maior acessibilidade e agilidade no acesso aos serviços e informações, com modernidade e facilidade no atendimento digital.

Buscando oferecer uma experiência mais tecnológica, fluida e intuitiva para seus clientes, e também fortalecer a segurança da informação com inovações tecnológicas, a Equatorial Energia anuncia uma grande mudança em seu site, com importante avanço em sua transformação digital.

O novo site da Equatorial foi totalmente construído do zero, a partir de um estudo relacionado à experiência do usuário, por isso os clientes precisam realizar um cadastro na agência virtual para criar um login e senha para vincular suas contas contratos. O endereço permanece o mesmo: www.equatorialenergia.com.br, onde o cliente deverá acessar e clicar no banner para ser direcionado ao novo ambiente.

Principais mudanças – Esse novo ambiente traz facilidades na jornada do cliente ao acessar os serviços, com mais segurança, com uso de inteligência artificial, alinhando-se aos padrões mais modernos de usabilidade e atendimento digital, impactando diretamente na redução de tempo de atendimento aos clientes.

Destaca-se também a separação entre o ambiente institucional e a Agência Virtual, que agora terão papéis bem definidos. A parte Institucional será dedicada às informações sobre a empresa, sustentabilidade e normas técnicas, já a Agência Virtual será o espaço exclusivo para clientes, onde estarão concentrados os serviços como consulta de faturas e consumo, segunda via, alteração cadastral, e outros que exigem a identificação da conta contrato. Essa separação oferece mais organização e eficiência, tornando a navegação muito mais intuitiva.

Criação de Login e Senha para acessar a Agência Virtual – Uma das principais inovações do novo site é o sistema de login, que eleva o nível de segurança dos dados dos clientes, garantindo proteção reforçada e total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O Login também pode ser feito automaticamente pelas redes sociais: Facebook, Google ou Apple.

Qualquer pessoa com interesse nos produtos Equatorial poderá realizar o cadastro digital na Agência Virtual de forma simples e segura, utilizando um processo que inclui a confirmação por token enviado ao e-mail e celular do cliente. Após o cadastro, será possível vincular as contas contratos aos imóveis do titular e, ainda, permitir o acesso temporário de terceiros às informações, conforme a autorização do titular. Essa funcionalidade oferece maior flexibilidade e controle no gerenciamento das contas, tornando a experiência do cliente mais prática e personalizada.

Reconhecimento facial (Face ID) para alteração cadastral – A nova plataforma traz recursos avançados que tornam os processos ainda mais ágeis e seguros, como a Alteração Cadastral Inteligente, que proporciona maior eficiência no atendimento. A integração de tecnologias inovadoras, como o reconhecimento facial (Face ID), já utilizado amplamente em grandes instituições bancárias, torna o processo de atualização cadastral ainda mais prático. Com essa funcionalidade, os clientes poderão atualizar seu cadastro de forma mais segura e rápida reforçando o compromisso da Equatorial com a inovação e a experiência do usuário.

IA Generativa e OCR – Dentre os avanços incorporados à nova plataforma, também se destacam as soluções inovadoras como o uso de Inteligência Artificial, incluindo IA generativa, que otimiza a interação e permite um atendimento mais ágil e personalizado. Tecnologias como OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) também foram implementadas para realizar a leitura inteligente de documentos, automatizando etapas e simplificando processos (a partir do documento anexado, o sistema já preenche os dados do cliente). Além disso, a Gestão de Dados em tempo real permite o monitoramento contínuo das ações e solicitações realizadas, possibilitando um acompanhamento mais eficiente e uma experiência de navegação mais satisfatória.

De acordo com o Diretor de Clientes, Inovação e Serviços do Grupo Equatorial, Maurício Velloso, o novo site da Equatorial Energia representa um marco na jornada de transformação digital da Equatorial. “Essa modernização não apenas aprimora a experiência do usuário, mas também eleva o nível de segurança dos dados, reafirmando o nosso compromisso com a inovação, a proteção das informações e a satisfação dos nossos clientes. Com o uso de inteligência artificial, conseguimos automatizar etapas do atendimento, o que trará mais agilidade e uma redução expressiva no tempo de resposta ao cliente. Esta é apenas uma das entregas realizadas em 2025, ano em que teremos muitas realizações que vão facilitar a vida dos clientes”, pontuou Maurício.