Susana ajuda Júlio César a vender apartamentos de R$ 1 milhão após reatar casamento

Susana Werner não somente reatou o seu casamento com Júlio César, como também passou a ajudar o ex-goleiro da Seleção Brasileira a administrar seus empreendimentos. Ela tem dado uma “forcinha” na venda de apartamentos do atleta, que custam a partir de R$ 1 milhão e ficam no Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As unidades ficam no Giulia Residencial, um prédio com 11 apartamentos que leva o nome da filha do casal e começou a ser erguido em 2021. Parte foi negociada na planta e agora cada uma delas está à venda a partir de R$ 900 mil, segundo o jornal Extra.

Susana publicou um vídeo em seu perfil no Instagram com detalhes do prédio e suas áreas comuns. São unidades com 155m², três quartos, varandão e até duas vagas de garagem.

Susana e Júlio César anunciaram o fim do casamento deles em dezembro de 2023. No entanto, há poucos dias, a atriz voltou a fazer publicações com o ex-goleiro em seu perfil no Instagram, embora não tenha assumido publicamente a reconciliação. Segundo o Extra, os dois fizeram uma viagem de celebração da retomada do casamento em Madri, na Espanha.

