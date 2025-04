Lady Gaga desembarca no Brasil sob mistério e glamour para show histórico em Copacabana

Depois de sete anos de espera, Lady Gaga finalmente está de volta ao Brasil. A icônica Mother Monster aterrissou discretamente no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, durante a madrugada desta terça-feira (29). A chegada da artista marca o início da contagem regressiva para sua apresentação gratuita na praia de Copacabana, que acontece neste sábado (3).

Fiel à sua personalidade enigmática, Gaga pediu que as luzes do aeroporto fossem apagadas para garantir um trajeto mais reservado até o carro que a levaria ao Copacabana Palace. No entanto, como toda estrela de seu calibre, sua presença não passou despercebida. Fãs e paparazzi estavam de prontidão e registraram o momento com entusiasmo.

A diva pop apareceu com o mesmo look usado antes de deixar o México: um body preto com saia transparente, luvas, botas plataforma e óculos escuros em tamanho exagerado – um visual totalmente all black que reforça sua estética gótica. A cena foi o suficiente para incendiar as redes sociais e elevar ainda mais a expectativa para o show.

Agora, os fãs contam os dias para o aguardado espetáculo à beira-mar, que promete ser um dos maiores eventos musicais do ano no Brasil.

Imagem: Reprodução Internet