Vídeo – Igreja Católica reforça compromisso com justiça climática em simpósio durante a COP30

A Igreja Católica promoveu, na tarde de ontem, quarta-feira, 12, o “Simpósio Internacional – Igreja Católica na COP30”, realizado durante a Conferência do Clima, em Belém. O encontro reuniu lideranças religiosas do Brasil e de outros continentes para refletir sobre ecologia integral, justiça climática e conversão ecológica.

Organizado pela Articulação Brasileira para a COP30, o evento apresentou as perspectivas da Igreja frente à crise ambiental e destacou sua atuação global em defesa da Casa Comum. Um vídeo exibido na abertura mostrou o processo de preparação da Igreja para a conferência, incluindo as pré-COPs regionais e o documento entregue ao Papa Francisco, com propostas das igrejas do Sul Global sobre o clima.

BÊNÇÃO COM A IMAGEM PEREGRINA

O arcebispo de Belém, dom Júlio Akamine, abriu o simpósio com bênção de Nossa Senhora de Nazaré, acolhendo os participantes “no coração da Amazônia”. O núncio apostólico no Brasil, dom Giambattista Diquattro, recordou os ensinamentos do Papa Francisco sobre a necessidade de uma abordagem ecológica e social para enfrentar as mudanças climáticas, alertando para o risco de um “ponto de ruptura” ambiental.

Dom Diquattro destacou ainda que a conversão ecológica vai além de mudanças externas: trata-se de “renovar o olhar interior e reconhecer o ser humano como guardião dos dons da criação”. Já o presidente da CNBB e do Celam, dom Jaime Spengler, defendeu a integração dos saberes dos povos indígenas e ribeirinhos e colocou o “cuidado da vida no centro das decisões”.

O cardeal Filipe Neri, representante das conferências episcopais da Ásia, criticou o modelo extrativista do Norte Global e o capitalismo verde, pedindo uma transição energética justa. O cardeal Fridolin Ambongo, da África, denunciou a exploração mineral no continente e defendeu uma nova economia centrada na dignidade humana. Representando a Oceania, Ryan Rimenes alertou para o risco de submersão das ilhas do Pacífico e os impactos da mineração submarina. Já o cardeal Ladislav Nemet, da Europa, destacou o desafio da conversão ecológica em meio à crise energética e à guerra no continente.

Após a mesa de abertura, o painel “Diálogos pela Ecologia Integral” reuniu o cardeal Leonardo Steiner, a bispa anglicana Marinez Rosa Bassotto, o líder indígena Kleber Karipuna e representantes do governo federal, discutindo espiritualidade, meio ambiente e justiça socioambiental.

Durante a manhã, o Colégio Santa Catarina de Sena sediou exposições temáticas sobre as iniciativas da Igreja rumo à COP30. Encerrando o dia, a Caminhada pelos Mártires da Casa Comum saiu da Praça Santuário de Nazaré até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, onde houve celebração eucarística presidida pelo cardeal Jaime Spengler.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ com informações da Fundação Nazaré de Comunicação