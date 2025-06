TEDXAmazônia reúne vozes pela restauração da floresta às vésperas da COP30 em Belém

Belém foi palco, entre os dias 6 e 8 de junho, da quarta edição do TEDXAmazônia, evento que trouxe ao Theatro da Paz debates, histórias e propostas sobre regeneração ambiental e justiça climática. O encontro ganhou ainda mais relevância por acontecer meses antes da cidade sediar a COP30, em novembro.

Com o tema “Resgate um convite para um futuro melhor”, o TEDXAmazônia emocionou o público ao abrir o palco com a cantora, jornalista e ativista indígena Djuena Tikuna, que entoou versos sobre o reflorestamento do coração e da terra:

“Toda semente que há, um dia vai germinar… Um amor para acalentar todas as nações”.

Djuena destacou a urgência de unir forças para preservar a Amazônia, ressaltando que a luta dos povos indígenas é uma luta por toda a vida do planeta.

O evento contou com falas de líderes e especialistas como Alessandra Munduruku, Adriano Karipuna, Gaby Amarantos, o conservacionista colombiano Fernando Trujillo, a cientista Francielly Barbosa e ativistas da América do Sul, África e Ásia. Entre os destaques internacionais estavam Cécile Ndjebet, de Camarões, e Bustar Maitar, da Indonésia.

TED Countdown House na COP30

Durante o TEDX, foi anunciada a chegada da TED Countdown House a Belém, de 10 a 20 de novembro, durante a COP30. O espaço, que funcionará na Casa Mia (bairro da Campina), será um ponto de encontro para debates sobre a emergência climática global, com auditórios, estúdios de mídia, culinária regional e atividades culturais.

Segundo o organizador Rodrigo Cunha, o objetivo é gerar conexões fora dos espaços oficiais:

“Queremos mostrar que a Amazônia não é só um problema ela é parte da solução”.

Já a representante do TED, Logan McClure Davda, reforçou a importância simbólica do local:

“Amazônia é um dos ecossistemas mais vitais do mundo. O TED tem orgulho de estar aqui neste momento”.

Imagem: Agência Brasil