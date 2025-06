Xingu recebe mais de 33 mil livros em ação que fortalece bibliotecas públicas

A Fundação Cultural do Pará (FCP) entregou mais de 33 mil livros a bibliotecas públicas dos dez municípios da região do Xingu, durante o 3º Encontro com Gestores Públicos e Parlamentares (EGPP), realizado nesta terça-feira (10) em Altamira. A ação reforça o compromisso com o acesso à leitura e a valorização da cultura no interior do estado.

O evento, promovido pela FCP em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), tem como foco capacitar gestores para a captação de recursos via emendas parlamentares e pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), visando a estruturação e reativação de bibliotecas públicas.

“Ver o auditório cheio de secretários de Cultura e Educação mostra não só a força do projeto, como também o interesse na valorização das bibliotecas”, destacou Thiago Miranda, presidente da FCP.

A capacitação foi conduzida por Marcus André Rocha, do MinC, que orientou os gestores sobre como transformar ideias em projetos viáveis para garantir financiamento. A técnica Raimunda Mascarenhas, representante regional, ressaltou a importância do encontro para impulsionar a reabertura de bibliotecas, espaços essenciais para alunos, jovens e a comunidade.

A iniciativa marca um passo importante para o fortalecimento da cultura e da educação na região amazônica.

Imagem: Agência Pará