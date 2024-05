Tony Ramos tem alta de hospital após duas cirurgias no cérebro

Tony Ramos recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (24), segundo informações do Hospital Samaritano de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o ator de 75 anos foi submetido a duas cirurgias no cérebro.

Na quarta (22), o artista já havia recebido alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Em um boletim médico divulgado nesta quinta (23) constava que Tony já caminhava e estava em processo de reabilitação com fisioterapia.

O veterano deu entrada no hospital no último dia 16 após ter um mal-estar e deixar os ensaios de uma peça. O Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Tuca), onde ele se apresentaria, emitiu um comunicado oficial confirmando o cancelamento das apresentações agendadas com o ator e que já tinham os ingressos esgotados. Os espetáculos previstos foram adiados.

A primeira cirurgia pela qual o artista passou, também no dia 16 de maio, foi realizada para drenagem de hematoma subdural, nome dado ao acúmulo de sangue entre o cérebro e o revestimento externo, o crânio. Já a segunda intervenção cirúrgica, no último domingo (19), foi feita depois que Tony teve coágulos e um novo sangramento intracraniano.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Multishow