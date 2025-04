Operação especial do Detran para Semana Santa e Tiradentes começa em 23 municípios do Pará

Para o feriado prolongado, 130 agentes do Detran atuarão em 23 municípios, focados na prevenção de acidentes, fiscalização e segurança viária.

De 18 a 21 de abril, o Detran inicia a Operação Semana Santa e Tiradentes 2025 em 23 municípios do Pará. A ação, com 130 agentes e apoio de órgãos de segurança, visa a segurança viária e a preservação de vidas.

A Operação Semana Santa e Tiradentes do Detran incluirá ações preventivas e educativas nas rodovias e municípios, especialmente em acessos a balneários e áreas de grande fluxo. A estratégia envolve controle de tráfego, combate ao álcool ao volante, fiscalização de infrações e orientação a condutores e pedestres. Radares portáteis serão usados em trechos críticos como PA-391 e Alça Viária, e equipamentos OCR identificarão veículos com irregularidades. A Operação incluirá a Lei Seca em Benevides, Salinópolis e Marapanim, com apoio da Polícia Civil.



A Operação do Detran também atuará em pontos estratégicos como as praias de Atalaia e Farol Velho (Salinópolis), o pórtico de Mosqueiro, a BR-316, acessos à RMB, e nas regiões do Tapajós, Baixo Amazonas, Xingu e Araguaia. Haverá patrulhamento e barreiras com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, seguindo horários que não prejudiquem o tráfego.

A integração do Detran com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica, SEAP e Polícia Rodoviária Federal busca oferecer um serviço público de qualidade e estradas paraenses mais seguras, através da prevenção de ocorrências.

A produtividade da Operação será monitorada em tempo real e enviada à Segup para avaliar o impacto das ações e aprimorar as estratégias de fiscalização, reforçando o compromisso do Detran com a segurança viária e a vida da população paraense.



