Trump deixa em aberto ataque ao Irã: “Ninguém sabe o que farei”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou aberta nesta quarta-feira, 18, a possibilidade de um ataque militar contra o Irã e afirmou que “ninguém sabe” qual será sua decisão final.

“Pode ser que eu faça. Pode ser que eu não faça. Quero dizer, ninguém sabe o que eu vou fazer”, respondeu o mandatário republicano ao ser questionado por repórteres na Casa Branca sobre uma possível intervenção.

“Posso dizer o seguinte: o Irã tem muitos problemas e quer negociar. Por que não negociaram comigo há duas semanas? Poderiam ter feito direito. Teriam um país. É muito triste ver isso”, acrescentou.

Trump abandonou abruptamente a Cúpula do G7 no Canadá, na última segunda, 16, para retornar à Casa Branca e se reunir com seu Conselho de Segurança Nacional a fim de avaliar se os EUA se juntarão aos ataques que Israel vem realizando contra o Irã desde a última sexta-feira, 13.

O presidente explicou que deu à República Islâmica 60 dias para negociar um acordo nuclear e que, no 61º dia, Israel começou a bombardear instalações de enriquecimento de urânio no Irã.

Trump também se referiu à mensagem que publicou nas redes sociais, endereçada a Teerã, na qual escreveu “rendição incondicional”. Ele disse que a frase significava que o Irã chegou a ponto de dizer:

“Não aguento mais, eu me rendo. Por 40 anos, eles disseram: “Morte aos Estados Unidos”, “Morte a Israel”, “Morte a qualquer um de quem não gostassem”. Eles foram valentões, valentões de recreio. Eles não são mais valentões, mas veremos o que acontece”, afirmou.

