Última Chance: Descontos do IPVA para veículos com placas finais 40 a 60 vão até 8 de setembro!

Atenção, motoristas do Pará! A Secretaria da Fazenda (Sefa) oferece descontos especiais no pagamento do IPVA para veículos com finais de placas entre 40 e 60. Mas atenção: o prazo para aproveitar esses benefícios vai até segunda-feira, 8 de setembro de 2025.

Como funcionam os descontos?

Os descontos são concedidos conforme o histórico de multas do veículo:

15% de desconto: para veículos que não registraram multas nos últimos dois anos;

10% de desconto: para veículos sem multas no ano passado;

5% de desconto: para veículos com multas registradas em outros períodos.

Importante: os descontos são válidos apenas para veículos sem multas de trânsito.

Formas de pagamento

Você pode optar por:

Pagamento integral com desconto até o dia 8 de setembro;

Parcelamento em até três vezes sem desconto;

Pagamento integral no licenciamento anual no Detran, com acréscimo de juros e multas após o vencimento.

Como consultar e pagar

Para verificar o valor do IPVA e gerar o Documento de Arrecadação (DAE):

1. Acesse o site da Sefa:http://www.sefa.pa.gov.br.

2. Informe a placa e o Renavam do veículo;

3. Escolha a forma de pagamento: PIX ou código de barras.

O pagamento pode ser realizado em bancos conveniados como Banpará, Basa, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Caixa Econômica Federal, além de casas lotéricas.

Veículos com mais de 15 anos de fabricação estão isentos do IPVA. Além disso, embarcações e aeronaves devem recolher o imposto até o dia 30 de junho.

Não perca essa oportunidade de economizar! Aproveite os descontos e regularize o seu veículo dentro do prazo.

Imagem: Agência Pará