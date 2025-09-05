sexta-feira, setembro 5, 2025
Desde 1876
Pssica em cena: Balaio Criativo promove bate-papo com Edyr Proença

A 1ª edição do Balaio Criativo, promovido pela Casa Balaio e loja Ygarapé, realiza nesse sábado, 06, um bate-papo com o escritor e jornalista Edyr Proença, autor do livro “Pssica”. A obra deu origem ao seriado de mesmo nome na Netflix e chegou ao top 10 do streaming em 68 países. A conversa faz parte da programação gratuita que começa às 10h e inclui feira de produtos da bioeconomia, exposição, livros, comida e muita música com o DJ Diogro e o trio Ricardo Smith.

A Casa Balaio é um hub de comunicação, cultura e sustentabilidade que ocupa um dos principais casarões históricos de Belém, localizado no largo do Redondo, entre o Theatro da Paz e a Basílica de Nazaré. O ponto de encontro é uma iniciativa das agências Alter Conteúdo e Jambo Comunicação, planejado de forma estratégica para receber reuniões e eventos com propósito de unir cultura e sustentabilidade.

O primeiro Balaio Criativo recebe o escritor Edyr Proença para compartilhar seu processo criativo e falar sobre a literatura na Amazônia em um bate-papo com a jornalista Rita Soares.

Com nove horas de programação gratuita, o Balaio Criativo abre espaço para a economia criativa, com destaque para produtos artesanais, moda regional e decoração. A Casa Balaio receberá também a livraria Solar do Leitor e a exposição Depois da Maré, um projeto de design sustentável que envolve comunidades tradicionais da Amazônia. Com reaproveitamento de insumos portuários, a iniciativa do Estúdio Bohho vem valorizando a cultura ribeirinha, fortalecendo o “saber fazer” das comunidades.

Por Luana Vidal/Agência Jambo/Imagens: Luiz Braga

