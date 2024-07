Urubu conquista o Torneio Início de Futebol da AABB

Mesmo perdendo o confronto diante do Paris Futebol Clube, o time do Urubu conquistou o título do Torneio Início do Futebol, promovido brilhantemente pelo Departamento de Esportes da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). O jogo ocorreu no último domingo, quando compareceram vários associados e familiares dos jogadores que levaram seus incentivos aos atletas preferidos das equipes disputantes.

O jogo agradou a nivel disciplinar e tecnicamente, pois, os jogadores tiverem uma única preocupação, a de jogarem futebol e isso fez com que o vice-presidente de esportes da AABB, Caleb Dias, parabenizasse os dois times, que mostraram um futebol aguerrido e um preparo físico muito bom proporcionado pelos jogadores das equipes.

Logo depois, no salão do restaurante, aconteceu a entrega das premiações ao comando da dupla Arnaldo Lemos e Caleb Dias, este, inclusive, anunciou o fechamento dos campos para melhoramentos nos gramados com vistas o Campeonato Interno, que começará no próximo mês, e que promete ser muito disputado pela beleza da organização que está sendo preparada pelo departamento especializado e com apoio da nova gestão administrativa, à frente a presidente Tânia Barbosa, que realiza os melhoramentos na sede campestre e com isso vários associados estão voltando a regularizar suas situações a nível das mensalidades.

“O clube está de parabéns pelo trabalho que realiza e os associados estão gostando pelo trabalho desta nova diretoria presidida por Tânia Barbosa que conhece muito bem que precisa fazer em prol dos associados, sobretudo com relação ao conforto para os familiares dos associados e creio que isso ela vai tirar de letra”, diz o associado Araci.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar