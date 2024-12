Usina Hidrelétrica Belo Monte mobiliza 400 pessoas em simulado de segurança de barragens

Cerca de 400 pessoas, entre colaboradores próprios e de empresas terceirizadas da Usina Hidrelétrica Belo Monte, participaram do Simulado de Segurança de Barragens, na manhã desta quarta-feira (04). O evento integra os Planos de Segurança de Barragens (PSB) e de Ação de Emergência (PAE) e é realizado pela Norte Energia, concessionária da usina, em parceria com a Defesa Civil Estadual, representada pelo 9º Grupamento de Bombeiro Militar, e com as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil de Vitória do Xingu e Altamira, no Pará.

O objetivo do simulado é orientar empregados da usina e moradores de 12 comunidades vizinhas sobre como agir em uma eventual emergência envolvendo as barragens, reforçando o compromisso da empresa com a segurança operacional e da região onde está inserida.

O simulado teve início às 10h, com o acionamento da sirene de emergência. Ao ouvir a mensagem de alerta, os colaboradores pararam suas atividades e se deslocaram pela rota de caminho seguro, seguindo as placas de sinalização até chegar ao Ponto de Encontro dentro da usina. “Eu acredito que seja essencial esse treinamento, porque a teoria é importante, mas a prática concretiza a informação e a gente fica ciente da melhor forma para, em um momento, caso, acontecer alguma coisa, a gente saber o que fazer”, conta a técnica de manutenção, Natália Souza.

Equipes das Defesas Civis Estadual e Coordenadorias Municipais, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Norte Energia coordenaram e orientaram os participantes durante a atividade, além de organizar o trânsito na rodovia BR-230, que foi interditada temporariamente. Todos os participantes do simulado foram treinados previamente.

“Quando tocou a sirene, a gente reconheceu logo o sinal sonoro, depois as pessoas que estavam participando da organização instruíram sobre as rotas de fuga, ponto de encontro. No caso de uma eventual emergência, estamos treinados e vamos saber o que fazer”, ressaltou o Analista de Planejamento, Wilson Fernandes.

A cada três anos, a Norte Energia promove os exercícios simulados. Este ano participaram os moradores das comunidades Mangueiras e Cana Verde, em Altamira; Tubarão, Santa Luzia e Pedrosa, em Vitória do Xingu; e Limão, Bambu, Chatinha, Timbiras e Boa Vista, localizadas em Senador José Porfírio. Além dos empregados da UHE Belo Monte também serão treinados os colaboradores da UHE Pimental, ainda em dezembro.

O Tenente Alexandre Tenório Nascimento, do 9º Grupamento de Bombeiro Militar e representante da Defesa Civil Estadual, destacou a importância do órgão no simulado de segurança de barragens. “É um evento que vai treinar o pessoal envolvido aqui na Usina Belo Monte em uma possível emergência. Então, tanto a Defesa Civil Estadual como o Corpo de Bombeiros são os órgãos que darão essa resposta em caso de acidente. Conhecer o sistema, conhecer todo o mecanismo de funcionamento aqui da usina, o pessoal que está inserido dentro desse projeto, é de grande relevância porque a gente vai ter essa noção de como atuar em caso de acidente”, explica.

BARRAGENS SÃO SEGURAS

Os 36 diques e barragens da Usina Hidrelétrica Belo Monte estão seguros e estáveis e são constantemente monitorados. Além disso, a excelência da qualidade das estruturas é reconhecida internacionalmente. Atualmente, 140 profissionais atuam nas inspeções de campo e na manutenção, utilizando cerca de 2.700 instrumentos que permitem acompanhamento contínuo. Além dos Exercícios Simulados, o Plano de Segurança de Barragens inclui inspeções técnicas contínuas nas estruturas das usinas, desenvolvidas por uma equipe especializada da Norte Energia e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

A preparação para o 4º Ciclo de Exercícios Simulados em Escala Real começou em março e, entre as etapas que culminaram na realização do simulado, na Usina Hidrelétrica Belo Monte, foram realizados treinamentos com moradores da região, simulados nas comunidades e treinamentos com colaboradores.

O diretor de Operação e Manutenção da Norte Energia, Wady Charone, destaca a relevância do treinamento para a segurança das pessoas. “É um processo extremamente importante para poder desenvolver a cultura de proteger as pessoas, caso ocorra um sinistro e para evitarmos ruídos, em um evento tão importante como essa simulação, que é uma obrigação de todos que possuem barragens e diques, fazer esse processo de segurança e de prevenção. E a maior prevenção que nós temos é sempre manter em segurança os nossos diques e barragens”, finalizou.

Imagens: Divulgação