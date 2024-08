Venezuela pede, e Brasil remove bandeira da embaixada argentina

Nesta sexta-feira (2), a diplomacia do Brasil retirou a bandeira do país que havia hasteado na embaixada da Argentina em Caracas, na Venezuela. A decisão ocorreu após pedido do regime venezuelano.

A representação está sob os cuidados de Brasília porque os diplomatas argentinos foram expulsos. No local estão seis asilados políticos sob os cuidados do governo do argentino Javier Milei, segundo informações da Folha de S. Paulo.

O governo Lula tem evitado criticar Maduro e insiste que as atas das eleições devem ser divulgadas. O resultado do pleito venezuelano tem sido questionado por opositores, que apontam fraude.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela atualizou o resultado das eleições presidenciais, nesta sexta-feira (2), e confirmou o ditador Nicolás Maduro como vencedor. Entretanto, a entidade não mostrou as atas que provariam o resultado, contrariando os reiterados pedidos da comunidade internacional.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Andre Borges