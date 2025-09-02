terça-feira, setembro 2, 2025
Vídeo: agressor é denunciado por racismo e transfobia em bar

No último sábado (30), o bar Rebuw Club, no bairro do Umarizal, em Belém, foi palco de um episódio de violência que incluiu racismo, transfobia e agressão física. O acusado, identificado como o lutador de artes marciais Lorenzo Barbosa, teria agredido uma das vítimas com um soco no rosto.

Segundo as vítimas, a confusão começou na noite de sexta-feira, quando um grupo de pessoas brancas passou a fazer comentários preconceituosos contra o grupo de amigos, que era negro e LGBTQIA+.

O clima piorou quando os agressores direcionaram ataques transfóbicos a duas pessoas do grupo. Uma mulher trans teve a peruca ridicularizada e um homem trans foi agredido verbalmente com frases como “vire mulher de novo”.

Ao defender os amigos, uma das vítimas foi agredida com um soco desferido por Lorenzo Barbosa, que teria fugido do local após a agressão. As vítimas, que consideraram o episódio “humilhante”, decidiram tornar o caso público para denunciar a gravidade do ocorrido.

Em um comunicado, o bar Rebuw Club informou que está colaborando com a identificação do acusado para que ele seja responsabilizado pelas agressões. As vítimas registraram um boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado.

