Vídeo: polícia do senado usa cães farejadores em varredura antes de julgamento de Bolsonaro no STF

Nesta terça-feira (2), a Polícia do Senado utilizou cães farejadores para realizar uma varredura preventiva em frente ao prédio da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), conhecido como “igrejinha”.

A ação de segurança foi feita antes do julgamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus. O reforço na segurança faz parte do protocolo de prevenção adotado em eventos de grande importância política e jurídica.

Até o momento, a operação transcorreu sem registro de incidentes.

