Vídeo: briga generalizada em Marituba viraliza nas redes sociais

Uma grande briga foi registrada na manhã de domingo (21) no Clube do França, em Marituba. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas correndo, empurrando umas às outras, em meio a gritos e pancadaria.

Apesar do clima tenso, alguns internautas compartilharam as imagens com ironia. “Festa tranquila, bebida boa e mulher bonita”, escreveu um usuário, em tom de deboche, em uma das publicações que viralizou na web.

Não há informações sobre feridos ou se a Polícia Militar foi acionada para intervir na situação. A causa da confusão ainda não foi esclarecida.

