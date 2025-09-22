Prisão de duas mulheres por tráfico de drogas em porto de Belém mobiliza polícia fluvial

Duas mulheres foram presas neste domingo (21) em um porto de Belém suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas. Conforme a Polícia Civil do Pará, elas seriam as receptoras de uma carga de entorpecente apreendida no dia anterior pela Base Fluvial Integrada “Antônio Lemos”, em Breves, no arquipélago do Marajó.

Durante a operação, foi apreendida uma quantidade de 3,8 kg de maconha do tipo skank, identificada durante fiscalização ao navio Amazon Star. As agentes da Delegacia de Polícia Fluvial (DPFLU) deram cumprimento ao flagrante com base nas investigações iniciais.

Além da droga, um veículo, possivelmente usado para fuga, foi apreendido. Uma das suspeitas confessou participação no esquema. Um terceiro indivíduo que ajudava no transporte conseguiu fugir.

A ação reforça o combate ao tráfico fluvial e o uso das vias aquáticas como rota de entorpecentes. Autoridades destacam que esse tipo de operação exige coordenação entre diferentes delegacias e bases integradas, e que a Base Fluvial “Antônio Lemos” tem papel estratégico no Marajó para identificar carregamentos suspeitos.

