Vídeo: homem instala balanço após ver urso tentando brincar todos os dias

O vídeo de um urso brincalhão em um quintal privativo cativou a internet. O animal, que se tornou um visitante frequente do jardim de uma moradora, era assíduo em suas tentativas de usar o balanço do local.

A gravação mostra o urso caminhando em direção ao brinquedo e, numa demonstração de puro entusiasmo desajeitado, escorrega antes mesmo de conseguir subir. A “luta” continua: o balanço, teimoso e em movimento, dificultava a escalada do grandão.

A cena adorável rapidamente viralizou. Nos comentários, internautas se divertiram com a expressão do animal, descrevendo-o carinhosamente como “um bebezão desajeitado” e confessando achar “fofo eles sendo desastrados“. A aventura do urso no balanço se tornou um sucesso imediato, arrancando risadas e comentários positivos nas redes.

