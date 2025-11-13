Vídeo: GWM lança em Belém o WEY 07, SUV híbrido de luxo que promete revolucionar o mercado brasileiro

SUV híbrido de luxo combina tecnologia, potência e conforto em um modelo inédito.

Na noite da última terça-feira (11), a GWM realizou em Belém, cidade-sede da COP 30, o lançamento do WEY 07, um SUV híbrido de luxo da fabricante chinesa. O evento, que reuniu convidados e personalidades, contou também com a presença do comunicador paraense Carlos Santos, que aproveitou a oportunidade para conhecer o JAQ H1, movida a hidrogênio verde, que será um dos grandes destaques da COP30.

Da direita para esquerda, Carlos Santos, presidente do Grupo Marajoara ao lado de sua esposa Aline Santos, Diretora de A Província do Pará, junto com Thiago Y.L Sugahara, ESG Manager, advogada Ana Paula Almeida Santos, professora e representante da Escola de Negócios e Seguros (ENS), presidente da SINCOR -PA,Margarete Braga e o Diretor do Grupo Marajoara, Leandro Monteiro- Foto: Marina Moreira / A Província do Pará.

Durante a ocasião, o diretor de Operações da GWM, Walter Gomes, compartilhou mais detalhes sobre o novo modelo, que promete conquistar o mercado automotivo nacional.

“Hoje, no Brasil, teremos um carro com 517 cavalos de potência, equipado com dois motores elétricos e um motor a combustão. Esse conjunto garante uma autonomia de até 1.200 km. O modelo possui seis lugares independentes — são dois na frente, dois no meio e dois atrás — proporcionando total tranquilidade, segurança e conforto para todos os ocupantes”, finalizou o diretor.

O lançamento do WEY 07 ocorreu no espaço JAQ H1, localizado em frente à Escadinha do Cais do Porto (Estação das Docas), e contou ainda com a participação do embaixador de vendas da GWM, Fernando Zamora, que destacou a importância do momento e o conceito por trás do novo veículo.

“E hoje, nada mais propício para o momento e para o ambiente do que fazermos o lançamento do WEY 07, o primeiro carro de luxo da marca que a GWM traz ao Brasil. Unir este local — o barco —, toda a tecnologia embarcada aqui e o contexto da COP 30, torna o cenário ideal para apresentarmos esse produto que chega a Belém para literalmente revolucionar o mercado e oferecer mais uma opção de veículo de luxo, conforto e tecnologia.

A linha WEY foi lançada mundialmente em 2016, inicialmente na China, e mais recentemente chegou à Europa — e agora ao Brasil. O nome WEY é uma homenagem ao nosso presidente, Jack Wey, criador da marca. Essa linha foi desenvolvida justamente para representar o segmento premium da GWM, conferindo prestígio ao nome do fundador”, pontuou o embaixador de vendas da GWM.

Por Marina Moreira

Acompanhe a entrevista: