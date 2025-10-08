Vídeo: imagens mostram a onça-pintada em confronto dramático com sucuri no Pantanal de MT

A cena de tirar o fôlego causou espanto e encantamento nos turistas, muitos deles visitando a região pela primeira vez.

Uma cena espetacular e rara da vida selvagem do Pantanal de Mato Grosso surpreendeu turistas no último domingo (5). O guia de turismo Yco Campos registrou o momento exato em que a onça-pintada “Abril” capturou uma sucuri às margens do Rio Piquiri, um verdadeiro duelo entre os maiores predadores do bioma.

O flagrante ocorreu durante um passeio de barco no Parque Estadual Encontro das Águas, localizado entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço. No vídeo, é possível ver a onça, batizada de Abril, se aproximando cautelosamente do réptil antes de desferir o bote. Em poucos segundos, a força do felino prevalece e a cobra é capturada.

O Parque Estadual Encontro das Águas, situado na região de Porto Jofre, é mundialmente conhecido por concentrar a maior população de onças-pintadas do planeta, com uma extensão de 108 mil hectares. A reserva fica na confluência dos rios Cuiabá e Piquiri.

Turistas têm a oportunidade de fazer passeios de barco para o monitoramento voluntário das onças, registrando aparições por meio de fotos e vídeos.

Os guias indicam que a melhor época para presenciar esses encontros é entre os meses de julho e fim de setembro. Neste período, a seca faz com que os felinos procurem água e fiquem mais expostos nas margens dos rios, facilitando a observação a uma distância segura.

