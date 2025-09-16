Vídeo: inimigo nº 1 do PCC; ex-delegado é executado em São Paulo

Ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP, Ruy Ferraz Fontes é assassinado em Praia Grande.

O ex-delegado-geral da Polícia Civil paulista, Ruy Ferraz Fontes, de 64 anos, foi executado a tiros em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na noite de segunda-feira (15/9). O assassinato é tratado pela cúpula da Segurança Pública de SP como um acerto de contas, uma vez que Fontes era conhecido por seu histórico de combate implacável ao PCC.

Após a execução, o carro dos criminosos, um SUV Toyota Hilux SW4, foi encontrado incendiado. Autoridades como o delegado-geral Artur Dian e cerca de 100 policiais de batalhões especializados foram enviados para a região para iniciar as investigações e a caça aos autores do crime.

A vida do delegado dedicada ao combate ao crime organizado

Ruy Ferraz Fontes, que atualmente era secretário de Administração de Praia Grande, dedicou 40 anos de sua vida à Polícia Civil. Sua carreira foi marcada pela atuação em departamentos estratégicos, como o Departamento de Narcóticos (Denarc) e o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), onde passou a investigar o Primeiro Comando da Capital (PCC).

No início dos anos 2000, quando a facção criminosa ainda era desconhecida e sua existência negada por autoridades, Fontes já impunha prejuízos significativos ao grupo. Essa atuação o tornou um alvo e, em 2019, ele foi jurado de morte por Marco William Herbas Camacho, o Marcola, líder máximo do PCC.

A coragem e o perfil operacional de Fontes já haviam o livrado de outras situações de risco. O ex-delegado conseguiu escapar de pelo menos quatro tentativas de assalto nas últimas duas décadas, sempre reagindo e baleando os agressores. No entanto, a execução desta segunda-feira, filmada por câmeras de segurança que registraram a perseguição, a colisão e os disparos, não lhe deu chance de defesa.

O legado e as investigações

A morte de Fontes foi lamentada por diversas autoridades. A diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Raquel Gallinati, destacou que Ruy foi “executado covardemente por criminosos após uma trajetória marcada pelo combate firme e incessante ao PCC”. Para o secretário-executivo da SSP, Osvaldo Nico Gonçalves, o crime “certamente foi vingança do PCC”.

A polícia agora investiga a dinâmica do assassinato, a possível utilização de um segundo veículo e busca os responsáveis pela execução. Duas pessoas que estavam próximas ao local também foram feridas pelos disparos, mas já estão fora de perigo.

