ENTRETENIMENTO

Vídeo: motociclista Tati viraliza após tentativa de baliza na chuva

As imagens da motociclista Tati voltaram a viralizar nas redes sociais. A jovem, que buscava refúgio da chuva em uma farmácia, teve um momento de descuido que acabou em um tombo cômico.

O vídeo mostra Tati, otimista, tentando fazer uma baliza com a moto em frente ao estabelecimento. Contudo, a combinação de piso liso e a água da chuva transformou a manobra em um espetáculo de infortúnio, com a moto deslizando e a motociclista caindo no chão.

Apesar da queda, o momento descontraído e a reação bem-humorada da jovem ao perceber o que aconteceu renderam milhares de compartilhamentos e comentários na internet. O “carma”, como muitos brincaram, cobrou um preço alto pela ousadia da baliza em condições adversas.

