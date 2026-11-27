Ao lado dos dançarinos Lucas Souza e Gusta Moraes, cantora apresentou prévia nas redes sociais nesta sexta-feira (27); título oficial e data de lançamento seguem em segredo.

Ivete Sangalo movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (27) ao liberar um spoiler de sua aposta musical para o Carnaval 2027. Acompanhada dos dançarinos Lucas Souza e Gusta Moraes, a artista exibiu um trecho inédito da canção junto com a coreografia oficial, elevando a expectativa do público para a próxima temporada de folia.

Embora o título oficial ainda não tenha sido anunciado, a faixa já ganhou apelidos entre os seguidores na internet, sendo chamada de “Caminhão do Amor” ou “Segura Meu Juízo”. Guiada pelo refrão “Meu Deus do céu, segura meu juízo, é Carnaval”, a música chega com a missão de repetir o histórico de sucessos da cantora no Carnaval de Salvador.

Apesar de revelar parte da letra e os passos de dança, Ivete Sangalo manteve o mistério sobre a data oficial em que a canção chegará às plataformas digitais.

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