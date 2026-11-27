Publicação feita nesta sexta-feira (27) mostra viagens à África, passeios na praia e a reação emocionada do cantor durante exame do bebê; Sasha respondeu com declaração de carinho.

João Lucas entrou em uma trend do Instagram nesta sexta-feira (27) para divulgar a música “Calma” e compartilhar registros íntimos ao lado da esposa, Sasha Meneghel, que está grávida do primeiro filho do casal, um menino. Segundo a revista Quem, o compilado reúne cenas de viagens à África, passeios de moto aquática, momentos de afeto na praia e imagens do ultrassom do bebê.

Na legenda da publicação, o cantor escreveu: “CALMA, a gente ainda tem muito tempo”. Ele também incentivou os seguidores a participarem da dinâmica, disponibilizando um modelo editável para que o público publique seus próprios momentos de tranquilidade, afirmando que gostaria de acompanhar os vídeos dos fãs.

Casados desde 2021, os dois protagonizam cenas marcantes na montagem. Em um dos trechos, Sasha aparece emocionada enquanto filma a reação de João Lucas ao acompanhar um dos exames de ultrassom do filho, além de relembrar diferentes fases do relacionamento.

Sasha reage à publicação

A homenagem rapidamente ganhou resposta da modelo. Sasha curtiu, repostou o vídeo em seu perfil e deixou um comentário direto para o marido: “Te amo”.

Admiração pelo trabalho criativo

O carinho e a parceria entre os dois também já haviam sido destacados por João Lucas em entrevista à Quem, durante o desfile da Mondepars, grife comandada por Sasha. Na ocasião, o artista exaltou o envolvimento da esposa nos bastidores da marca.

“Ver essa transformação acontecendo de dentro para fora dela, enquanto ela cria, enquanto ela monta isso daqui, eu acho que torna muito visceral e verdadeiro o que a gente vai ver aqui hoje”, afirmou o cantor.