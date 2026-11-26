Dom Pedro e Tiradentes entram em campo na disputa pelo título, em uma programação que reunirá atletas, dirigentes e associados do clube

O clima é de expectativa e confraternização no Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM), que realiza na manhã desse sábado, 28, a grande decisão da Copa Livre de Futebol. As equipes Dom Pedro e Tiradentes estarão frente a frente na partida que definirá o campeão da competição, prometendo movimentar os associados e proporcionar uma manhã de esporte e integração.

De acordo com o Departamento de Esportes do COPM, os dois times deverão entrar em campo com suas formações titulares completas. A disposição das equipes em conquistar o troféu também se reflete na motivação dos dirigentes, que já anunciaram incentivos especiais aos jogadores em caso de vitória, incluindo churrasco, chope e diversos tipos de sucos para a comemoração.

A programação foi organizada pela diretoria do clube, sob a presidência do coronel Fábio Barra, e terá início com uma solenidade oficial. O presidente estará à frente da abertura, acompanhado pelo diretor de Esportes, coronel Gilberto Reinaldo, e pelo colaborador Carlos Debs, conhecido como Guto, que também participa ativamente da organização das atividades esportivas.

Antes da bola rolar, a diretoria oferecerá um café da manhã aos atletas e integrantes das comissões técnicas, a partir das 7h30. A iniciativa já faz parte da tradição do COPM nas decisões de seus campeonatos internos e reforça o ambiente de confraternização entre os participantes.

Após a partida, será realizada a solenidade de premiação, com a entrega do troféu à equipe campeã, sob a coordenação do presidente coronel Fábio Barra. A expectativa é de boa presença dos associados para acompanhar o confronto e prestigiar mais uma realização esportiva do clube.

CALENDÁRIO ESPORTIVO DE 2027 EM ESTUDO

Enquanto prepara o encerramento da Copa Livre, o Departamento de Esportes do COPM já começa a planejar a próxima temporada.

Os dirigentes deverão realizar, em janeiro de 2027, a primeira reunião destinada à elaboração do calendário esportivo do clube. A proposta é estruturar uma programação que contemple diferentes modalidades e categorias, com possíveis novidades para ampliar a participação dos associados e fortalecer ainda mais as competições internas.

A iniciativa demonstra a intenção da diretoria de manter o esporte como uma das principais atividades de integração e convivência no Clube dos Oficiais da Polícia Militar.

Por Nonato Batista, reportagem e imagens