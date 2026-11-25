A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (25), proposta de emenda à Constituição (PEC) que altera o artigo que define a responsabilidade da União no financiamento da segurança e de outros serviços públicos do Distrito Federal (DF).

O texto ainda precisa passar pelos plenários do Senado e da Câmara para ser incorporado definitivamente à Constituição. A PEC nº 1 de 2025 modifica o inciso XIV do artigo 21 da Carta Magna.

Atualmente, esse dispositivo determina que a compete à União “organizar e manter” as forças de segurança do DF, “bem como prestar assistência financeira” a unidade federativa para “execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”.

A nova redação proposta exclui o trecho que atribui à União a responsabilidade de “organizar e manter” as forças de segurança e, no lugar, estabelece que o governo federal deve financiar o DF nessa organização e manutenção dos serviços públicos.

“[Compete à União] XIV – financiar o Distrito Federal na organização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como na prestação de assistência financeira para a execução de serviços públicos, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)”, diz a PEC aprovada.

Assinada por 32 senadores, a proposição tem como primeiro signatário o senador Izalci Lucas (PL-DF). O parlamentar argumenta que a mudança concede mais autonomia ao Distrito Federal, que hoje precisa de autorização da União e do Congresso Nacional para dar reajuste a servidores ou abrir novos concursos públicos.

“Hoje o único estado que tem que pedir autorização para fazer concurso público é o Distrito Federal, porque, em 1988, a gente não tinha governador eleito, era indicado. Por isso que, pela redação, compete à União manter e organizar, porque o governador era indicado pela União. Em 1990, a gente teve eleição para governador. Então, ficou essa distorção”, explicou.

O relator da proposta, senador Rogério Carvalho (PT-SE), defendeu que a medida é “bastante positiva” para a capital federal, pois confere garantia e status constitucionais ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), que não é expressamente citado na Constituição por ter sido instituído por lei ordinária.

O FCDF foi instituído pela Lei 10.633 de 2002, que determina que os valores repassados pelo governo federal ao Fundo devem ser corrigidos, anualmente, pela variação da receita corrente líquida (RCL) da União. A Constituição de 1988 garantiu esse repasse ao DF por Brasília abrigar as sedes dos três poderes da República.

Fonte: Agência Brasil