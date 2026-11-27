As despesas com alimentação e assistência à saúde ganharam espaço no orçamento das famílias brasileiras, segundo informações da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). De acordo com a POF 2024-2025, divulgada nesta sexta-feira (27), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os gastos com alimentos representaram 14% do total das despesas.

Com isso, a alimentação passou a ocupar o segundo lugar entre as despesas de consumo. Na pesquisa anterior, realizada no período de 2017-2018, a alimentação respondia por 13,1% do total, sendo o terceiro principal grupo de gastos de consumo.

A pesquisa mostrou que as famílias brasileiras tiveram, em média, uma despesa mensal de R$ 7.977,43. Isso inclui as despesas monetárias, ou seja, aquelas que a própria família faz, e as não monetárias, isto é, quando a família não precisa gastar seu próprio dinheiro. Entre as situações em que há gasto não monetário estão a produção própria, trocas, doações ou o uso de um serviço oferecido gratuitamente pelo Estado.

Os gastos médios com alimentação chegaram a R$ 1.113,00, em 2024-2025. A parcela dos alimentos na despesa total das famílias, no entanto, é diferente para cada estrato de renda populacional.

Entre as famílias com renda mensal total de até dois salários mínimos, a alimentação comprometia 20,9% do orçamento em 2024-2025, enquanto entre aquelas com renda acima de 25 salários mínimos, os gastos com alimentos eram apenas 8,1% das despesas mensais.

Saúde

Já os gastos com assistência à saúde passaram de 8% do total das despesas familiares em 2017-2018 para 9,6% em 2024-2025. Esse foi o maior incremento entre os grupos de despesas de consumo analisados pela pesquisa.

Envelhecimento da população, segundo o IBGE, é um dos fatores que explicam maior participação de gastos com saúde no orçamento das famílias – Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

De acordo com a POF 2024-2025, as despesas mensais com saúde ficaram, em média, em R$ 765,71. De acordo com a pesquisadora do IBGE Isabel Cristina Santos, o envelhecimento da população, entre outros fatores, explica o aumento da participação dos gastos com saúde no orçamento das famílias.

“Está tendo uma transição demográfica nesses últimos dez anos. Tem um envelhecimento [da população] e uma expectativa de vida mais alta. E isso tem um reflexo diretamente na saúde. As pessoas mais idosas desenvolvem doenças mais crônicas, precisam de muito mais medicamento, mais assistência à saúde, mais idas ao médico.”

Habitação

Por outro lado, os gastos com habitação perderam espaço dentro do orçamento familiar, apesar de esse ainda ser o principal grupo de despesas das famílias brasileiras. De acordo com o IBGE, a participação desse tipo de gasto no total passou de 27,9% em 2017-2018 para 24,9% em 2024-2025.

A pesquisadora do IBGE Luciana Santos destaca que os gastos com habitação não se resumem ao pagamento de aluguel, mas também inclui outras despesas, como conta de energia, água e gás, por exemplo. “Tem todas as despesas que envolvem o domicílio em si, que também contabilizam na parte de habitação.”

Entre as famílias com renda até dois salários mínimos, os gastos com habitação representavam 36,2% em 2024-2025, enquanto para aquelas com renda acima de 25 salários mínimos, a parcela era de 19,1%.

O pesquisador do IBGE André Luiz Costa destaca que as famílias com renda mais baixa dedicam boa parte de seus orçamentos para necessidades mais fundamentais, como alimentação e habitação. Esses dois grupos consomem 57,1% dos orçamentos daqueles com renda mensal de até dois salários mínimos e 27,2%, ou seja, menos da metade, daqueles com renda acima de 25 salários mínimos.

“As pessoas de menores rendimentos precisam comer e precisam morar. E a disponibilidade delas de recursos não é tão grande, então você vai preenchendo com as necessidades fundamentais”, destaca.

Transportes

Os transportes também apresentaram menor participação nas despesas, perdendo sua posição de segundo principal grupo de gastos para a alimentação, em 2024-2025. A POF mostrou que os gastos com transportes passaram de 14% para 13,2%.

O IBGE destaca, no entanto, que os transportes consumiam uma fatia maior dos orçamentos das famílias com renda mais alta, ou seja, mais de 25 salários mínimos (13,7%) do que das famílias com renda mais baixa, até dois salários mínimos (8,7%).

Outros

O IBGE mostrou que a participação da educação nas despesas passou de 7,4% em 2017-2018 para 7% na nova pesquisa. As outras despesas de consumo, que incluem vestuário, recreação e cultura, serviços pessoais, fumo e despesas diversas, caíram de 11,8% para 10,3%.

Composição do orçamento

De acordo com a POF 2024-2025, os orçamentos das famílias brasileiras são gastos principalmente com despesas de consumo (79%), como alimentação, saúde, educação, transporte e habitação.

Outras despesas correntes, como impostos e serviços bancários, respondem por 12,9%. Além disso, 3,5% são usados para aumentar seus ativos (como compra de imóveis e investimentos) e 4,6%, para o pagamento de dívidas.

As despesas monetárias representaram 78,3% do total, enquanto as não monetárias eram 21,7%.

Diferenças regionais

O Sul e o Sudeste apresentaram as maiores despesas mensais, com médias de R$ 9.133,28 e de R$ 9.102,86, respectivamente. Já o Nordeste teve a menor despesa (R$ 5.465,22). No Norte, a média foi R$ 6.835,30 e, no Centro-Oeste, R$ 8.945,45.

Na zona urbana, a média foi R$ 8.402,01, enquanto na zona rural, as despesas ficaram em R$ 4.886,31.Em relação aos gastos com alimentação, o Nordeste é a região com menor valor (R$ 862,96). O Sul apresenta o maior dispêndio com esse grupo de despesa (R$ 1.289,62).

Fonte: Agência Brasil