Arena Guilherme Paraense recebe atletas do Brasil, Argentina e Peru; abertura oficial do Brasileiro de Conjuntos ocorre nesta quinta (26).
Belém sedia, até este domingo (29), três grandes eventos da modalidade na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho: o Campeonato Brasileiro Loterias CAIXA de Ginástica Rítmica de Conjunto – Ilona Peuker, o Festival Gym Brasil 2026 e o Encontro Pan-Americano de Ginástica para Todos.
Realizada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a programação tem entrada gratuita em todos os dias. A abertura oficial do Campeonato Brasileiro ocorre nesta quinta-feira (26), às 19h45.
O que acontece na Arena Mangueirinho
- Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica de Conjunto (Ilona Peuker) — 25 a 29/11 Reúne ginastas e técnicos de todo o país em disputas de trios e conjuntos nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. A programação teve início nesta quarta-feira (25), com treinamentos escalonados das 8h30 às 20h20 e reunião técnica pela manhã.
- Festival Gym Brasil 2026 e Encontro Pan-Americano de Ginástica para Todos (GPT) — 26 a 28/11 Conta com 321 inscritos distribuídos em 14 grupos (12 brasileiros e dois internacionais). Além das apresentações e práticas de GPT, o encontro promove atividades de integração e intercâmbio cultural entre os participantes.
Atrações internacionais
O Encontro Pan-Americano recebe delegações do Brasil, da Argentina e do Peru. Entre os destaques estrangeiros confirmados estão:
- Grupo de Professores da Confederação Argentina de Ginástica: apresenta a coreografia Carnavaleando.
- Grupo GPT Peru: apresenta a coreografia Corazón.
Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica de Conjunto – Ilona Peuker
Quarta-feira (25)
8h30 às 20h20 – Treinamentos escalonados
9h às 19h – Credenciamento
Quinta-feira (26) – Competição de trios e abertura
8h às 13h20 – Treinamentos escalonados (somente conjuntos)
14h às 15h – Grupo 1: trios pré-infantil e infantil
5h10 às 16h10 – Grupo 2: trios pré-infantil e infantil
16h20 – Premiação
16h40 às 18h – Grupo 1: trios juvenil e adulto
18h10 às 19h20 – Grupo 2: trios juvenil e adulto
19h30 – Premiação
19h45 – Cerimônia oficial de abertura do Campeonato Brasileiro
Sexta-feira (27) – Competição de conjuntos
9h30 às 10h50 – Grupo 1: pré-infantil (mãos livres) e infantil (cinco bolas)
11h às 12h15 – Grupo 2: pré-infantil (mãos livres) e infantil (cinco bolas)
12h20 – Premiação
15h às 16h10 – Grupo 1: juvenil (cinco bolas) e adulto (cinco bolas)
16h30 às 17h40 – Grupo 2: juvenil (cinco bolas) e adulto (cinco bolas)
A partir das 18h – Ensaios do Festival Gym Brasil
Sábado (28) – Finais pré-infantil e infantil e competição de conjuntos
9h às 10h45 – Ensaios do Festival Gym Brasil
11h às 12h30 – Finais pré-infantil (mãos livres) e infantil (cinco bolas)
12h40 – Premiação
13h às 14h45 – Ensaios do Festival Gym Brasil
15h às 16h10 – Grupo 2: juvenil (cinco fitas) e adulto (misto)
16h30 às 17h40 – Grupo 1: juvenil (cinco fitas) e adulto (misto)
17h50 às 18h10 – Premiação geral
18h30 às 21h – Festival Gym Brasil 2026 e Encontro Pan-Americano de Ginástica para Todos
Domingo (29) – Finais juvenil e adulto
9h30 às 10h50 – Finais juvenil (cinco bolas) e adulto (cinco bolas)
11h10 às 12h30 – Finais juvenil (cinco fitas) e adulto (misto)
12h40 às 13h – Premiação
Festival Gym Brasil 2026 e Encontro Pan-Americano de Ginástica para Todos (GPT)
*Quinta-feira (26)*
A partir das 15h – Credenciamento das delegações, no Mangueirinho
19h45 – Cerimônia oficial de abertura do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica de Conjunto – Ilona Peuker, no Mangueirinho.
*Sexta-feira (27)*
9h às 19h – Credenciamento
9h às 12h – Chegada, socialização, prática de danças brasileiras e visita ao Parque da Cidade
14h30 às 17h30 – Espaço livre para ensaios, ajustes de uniformes e descanso, na Sala de Dança do Mangueirão
14h30 às 17h30 – Espaço livre para reuniões da UPAG, no auditório do Estádio Mangueirão
18h às 19h30 – Ensaio de palco do grupo 1, no Mangueirinho
19h30 às 21h – Ensaio de palco do grupo 2, no Mangueirinho
*Sábado (28)*
8h30 às 9h40 – Ensaio de palco do grupo 3, no Mangueirinho
9h45 às 10h45 – Prática de Ginástica para Todos com Argentina e Peru, no Mangueirinho
13h às 14h45 – Ensaio de palco do grupo 4, no Mangueirinho
14h30 às 17h30 – Espaço livre para ensaios, ajustes de uniformes e descanso, na Sala de Dança do Mangueirão
14h30 às 17h30 – Reunião da UPAG, CBG e líderes de grupos, além de painel acadêmico, no auditório do Mangueirão
18h30 – Abertura do Festival Gym Brasil 2026 – Encontro Pan-Americano de Ginástica para Todos
Foto: MÁCIO FERREIRA/ AG. PARÁ