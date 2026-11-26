Arena Guilherme Paraense recebe atletas do Brasil, Argentina e Peru; abertura oficial do Brasileiro de Conjuntos ocorre nesta quinta (26).

Belém sedia, até este domingo (29), três grandes eventos da modalidade na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho: o Campeonato Brasileiro Loterias CAIXA de Ginástica Rítmica de Conjunto – Ilona Peuker, o Festival Gym Brasil 2026 e o Encontro Pan-Americano de Ginástica para Todos.

Realizada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a programação tem entrada gratuita em todos os dias. A abertura oficial do Campeonato Brasileiro ocorre nesta quinta-feira (26), às 19h45.

O que acontece na Arena Mangueirinho

Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica de Conjunto (Ilona Peuker) — 25 a 29/11 Reúne ginastas e técnicos de todo o país em disputas de trios e conjuntos nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. A programação teve início nesta quarta-feira (25), com treinamentos escalonados das 8h30 às 20h20 e reunião técnica pela manhã.

Reúne ginastas e técnicos de todo o país em disputas de trios e conjuntos nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. A programação teve início nesta quarta-feira (25), com treinamentos escalonados das 8h30 às 20h20 e reunião técnica pela manhã. Festival Gym Brasil 2026 e Encontro Pan-Americano de Ginástica para Todos (GPT) — 26 a 28/11 Conta com 321 inscritos distribuídos em 14 grupos (12 brasileiros e dois internacionais). Além das apresentações e práticas de GPT, o encontro promove atividades de integração e intercâmbio cultural entre os participantes.

Atrações internacionais

O Encontro Pan-Americano recebe delegações do Brasil, da Argentina e do Peru. Entre os destaques estrangeiros confirmados estão:

Grupo de Professores da Confederação Argentina de Ginástica: apresenta a coreografia Carnavaleando.

apresenta a coreografia Carnavaleando. Grupo GPT Peru: apresenta a coreografia Corazón.

Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica de Conjunto – Ilona Peuker

Quarta-feira (25)

8h30 às 20h20 – Treinamentos escalonados

9h às 19h – Credenciamento



Quinta-feira (26) – Competição de trios e abertura

8h às 13h20 – Treinamentos escalonados (somente conjuntos)

14h às 15h – Grupo 1: trios pré-infantil e infantil

5h10 às 16h10 – Grupo 2: trios pré-infantil e infantil

16h20 – Premiação

16h40 às 18h – Grupo 1: trios juvenil e adulto

18h10 às 19h20 – Grupo 2: trios juvenil e adulto

19h30 – Premiação

19h45 – Cerimônia oficial de abertura do Campeonato Brasileiro



Sexta-feira (27) – Competição de conjuntos

9h30 às 10h50 – Grupo 1: pré-infantil (mãos livres) e infantil (cinco bolas)

11h às 12h15 – Grupo 2: pré-infantil (mãos livres) e infantil (cinco bolas)

12h20 – Premiação

15h às 16h10 – Grupo 1: juvenil (cinco bolas) e adulto (cinco bolas)

16h30 às 17h40 – Grupo 2: juvenil (cinco bolas) e adulto (cinco bolas)

A partir das 18h – Ensaios do Festival Gym Brasil

Sábado (28) – Finais pré-infantil e infantil e competição de conjuntos

9h às 10h45 – Ensaios do Festival Gym Brasil

11h às 12h30 – Finais pré-infantil (mãos livres) e infantil (cinco bolas)

12h40 – Premiação

13h às 14h45 – Ensaios do Festival Gym Brasil

15h às 16h10 – Grupo 2: juvenil (cinco fitas) e adulto (misto)

16h30 às 17h40 – Grupo 1: juvenil (cinco fitas) e adulto (misto)

17h50 às 18h10 – Premiação geral

18h30 às 21h – Festival Gym Brasil 2026 e Encontro Pan-Americano de Ginástica para Todos

Domingo (29) – Finais juvenil e adulto

9h30 às 10h50 – Finais juvenil (cinco bolas) e adulto (cinco bolas)

11h10 às 12h30 – Finais juvenil (cinco fitas) e adulto (misto)

12h40 às 13h – Premiação



Festival Gym Brasil 2026 e Encontro Pan-Americano de Ginástica para Todos (GPT)

*Quinta-feira (26)*

A partir das 15h – Credenciamento das delegações, no Mangueirinho

19h45 – Cerimônia oficial de abertura do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica de Conjunto – Ilona Peuker, no Mangueirinho.

*Sexta-feira (27)*

9h às 19h – Credenciamento

9h às 12h – Chegada, socialização, prática de danças brasileiras e visita ao Parque da Cidade

14h30 às 17h30 – Espaço livre para ensaios, ajustes de uniformes e descanso, na Sala de Dança do Mangueirão

14h30 às 17h30 – Espaço livre para reuniões da UPAG, no auditório do Estádio Mangueirão

18h às 19h30 – Ensaio de palco do grupo 1, no Mangueirinho

19h30 às 21h – Ensaio de palco do grupo 2, no Mangueirinho

*Sábado (28)*

8h30 às 9h40 – Ensaio de palco do grupo 3, no Mangueirinho

9h45 às 10h45 – Prática de Ginástica para Todos com Argentina e Peru, no Mangueirinho

13h às 14h45 – Ensaio de palco do grupo 4, no Mangueirinho

14h30 às 17h30 – Espaço livre para ensaios, ajustes de uniformes e descanso, na Sala de Dança do Mangueirão

14h30 às 17h30 – Reunião da UPAG, CBG e líderes de grupos, além de painel acadêmico, no auditório do Mangueirão

18h30 – Abertura do Festival Gym Brasil 2026 – Encontro Pan-Americano de Ginástica para Todos

Foto: MÁCIO FERREIRA/ AG. PARÁ